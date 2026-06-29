Центральной Азии требуется 251 миллиард долларов инвестиций к 2030 году, заявляет ЕАБР

До конца текущего десятилетия совокупная потребность Центральной Азии в инвестициях в энергетический, транспортный, водный и логистический секторы превышает 250 миллиардов долларов, заявил в пятницу высокопоставленный представитель Евразийского банка развития.

Выступая на бизнес-форуме ЕАБР в Алматы, заместитель председателя правления Руслан Даленов оценил потребности в финансировании только энергетического сектора в 170 миллиардов долларов. Еще 60 миллиардов долларов требуется для транспортной инфраструктуры, 14 миллиардов долларов — для водных ресурсов и 7 миллиардов долларов — для логистики, что доводит общую сумму до 251 миллиарда долларов.

Как сообщает «Интерфакс», Даленов охарактеризовал масштабы этих потребностей не как бремя, а как новые возможности.

По его словам, пробелы в текущей инфраструктуре представляют собой инвестиционные ниши, и банк уже отслеживает следующую волну капиталоемких секторов, включая хранение энергии, искусственный интеллект, космические технологии и адаптацию к изменению климата.

Представитель ЕАБР также выступил против сохраняющегося восприятия Центральной Азии исключительно как региона добычи ресурсов, назвав его вместо этого пространством, которое все больше определяется промышленным потенциалом, инновациями и долгосрочным потенциалом роста.

Чтобы обеспечить требуемые объемы инвестиций, Даленов призвал к более глубокому софинансированию, пригласив международные финансовые институты, инвестиционные банки и коммерческих инвесторов объединять капитал вместе с банком и его государствами-участниками. /// nCa, 29 июня 2026 г.