Китай и Центральная Азия объединяют усилия по созданию спутников мониторинга стихийных бедствий

Отчет nCa

Когда в минувший четверг делегаты собрались в Урумчи на 9-й выставке «Китай–Евразия», церемония подписания соглашения по новой спутниковой программе, возможно, не привлекла к себе столько внимания, сколько торговые сделки и инфраструктурные обязательства, заполнившие повестку дня. Однако для участвующих стран это соглашение может оказаться одним из самых значимых пунктов на столе переговоров.

Китай, Казахстан, Узбекистан и Таджикистан договорились о совместном создании и эксплуатации спутниковой группировки, предназначенной для мониторинга стихийных бедствий в Центральной Азии. Система, получившая название «Тяньу» (Tianwu Constellation), на начальном этапе будет состоять из пяти спутников дистанционного зондирования Земли. Вклад в её разработку внесут ученые и научно-исследовательские институты всех четырех государств.

Логика этого шага очевидна. Центральная Азия находится на пересечении одних из самых опасных геологических и климатических сил в мире. Горные системы Тянь-Шаня и Памира, разделяемые Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Узбекистаном и западным Китаем, пролегают вдоль сейсмических поясов, которые относятся к числу наиболее активных на планете. Землетрясения здесь — это не отдаленный риск, а периодически повторяющаяся реальность.

В то же время ледники, покрывающие эти горы, тают быстрее из-за повышения температур. Они питают сотни приледниковых озер, внезапные прорывы которых исторически и практически без предупреждения смывали расположенные ниже по течению деревни и сельскохозяйственные угодья.

Вода, всегда являвшаяся источником напряженности в этом засушливом регионе, становится всё более острой проблемой. Реки, от которых страны Центральной Азии зависят в плане сельского хозяйства и питьевого водоснабжения, берут свое начало в основном из горных снегов и ледников. По мере истощения или смещения источников, падает и надежность речного стока. На более низких высотах наводнения, сели и засухи становятся все более частыми, а в отдельных частях степной зоны продвигается опустынивание.

На этом фоне аргументы в пользу создания общей системы раннего предупреждения выглядят крайне убедительными. Спутниковая группировка «Тяньу» разработана как раз для защиты от этих уязвимостей. В отличие от одиночного спутника, который может проходить над определенной территорией лишь раз в несколько дней, группировка из пяти космических аппаратов, работающих согласованно, способна возвращаться к одной и той же локации гораздо чаще. Это позволяет в режиме, близком к реальному времени, отслеживать ранние признаки угрозы прорыва ледникового озера или картировать распространение паводковых вод в дельте реки. Спутники также будут вести мониторинг предвестников сейсмической активности, оползней, деградации окружающей среды, изменений снежного покрова и гидрологии рек.

Не менее важным является зафиксированное в соглашении обязательство обмениваться данными через национальные границы.

Стихийные бедствия в Центральной Азии редко ограничиваются рамками одной страны. Селевой паводок из-за прорыва ледника в Таджикистане наносит удар по населенным пунктам ниже по течению в Узбекистане. Пыльные бури, зарождающиеся в бассейне Аральского моря, переносятся через территории Казахстана и Туркменистана. Ликвидация последствий землетрясения вдоль общего горного хребта требует скоординированных действий, которые ни одна страна не способна организовать в одиночку. Объединяя результаты спутниковых наблюдений, участвующие правительства стремятся предоставить своим ведомствам гражданской обороны и научным институтам единую оперативную картину — то, чего исторически не хватало.

Этот проект вписывается в общую модель взаимодействия Китая с регионом.

За последнее десятилетие Китай вложил значительные средства в собственную космическую инфраструктуру мониторинга катастроф, запустив специализированные электромагнитные спутники для исследования землетрясений и создав коммерческие группировки дистанционного наблюдения Земли. Спутниковое сотрудничество также стало неотъемлемой частью партнерских отношений в рамках инициативы «Один пояс, один путь». Программа «Тяньу» представляет собой первую попытку масштабировать этот национальный потенциал в подлинно многостороннюю региональную систему, разделяемую с центральноазиатскими партнерами.

Стратегическое измерение проекта выходит за рамки простой готовности к стихийным бедствиям. Совместно управляемая спутниковая сеть формирует общую технологическую инфраструктуру — единые стандарты данных, общие наземные станции, совместимые системы связи. Это углубляет региональную интеграцию конкретными, практическими способами. Кроме того, это позиционирует Китай как поставщика общественных благ в сфере адаптации к климатическим изменениям в тот момент, когда государства Центральной Азии сталкиваются с растущим давлением со стороны экологической среды.

Технические характеристики, графики запусков и сроки ввода в эксплуатацию пока не объявлены.

Подписанное в Урумчи соглашение является рамочным, а не завершенной программой. Перевод его в плоскость работающих космических аппаратов и функционирующих протоколов обмена данными потребует стабильных инвестиций и координации со стороны четырех правительств. Однако политические обязательства теперь официально зафиксированы, а потребность, на удовлетворение которой они направлены, с каждым годом становится все более неотложной. /// nCa, 29 июня 2026 г.