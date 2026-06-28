Air Belgium готовится к запуску грузовых авиаперевозок через Ашхабад

Бельгийская чартерная авиакомпания Air Belgium может запустить грузовые авиаперевозки через Международный аэропорт Ашхабада уже в начале августа 2026 года. Перспективы старта полетов обсудили посол Туркменистана в Бельгии Сапар Пальванов и генеральный директор Air Belgium Жорж Шашати.

Техническую основу для транзита заложило соглашение, подписанное во время недавнего визита главы авиакомпании в Ашхабад, где он провел переговоры с руководством транспортного сектора страны.

На нынешней встрече дипломат и топ-менеджер сосредоточились на технических деталях и обсудили организацию символической церемонии в честь первого рейса.

Жорж Шашати отметил важное значение Международного аэропорта Ашхабада с логистической и транспортной точки зрения. Было подчеркнуто, что аэропорт Ашхабада обладает необходимыми условиями для обеспечения стабильного, безопасного и эффективного обслуживания грузовых авиаперевозок, включая возможности дозаправки и технического сопровождения. Отдельно была отмечена привлекательность условий, предлагаемых Туркменистаном для международных авиаперевозчиков и логистических операторов.

В свою очередь, Сапар Пальванов подчеркнул, что Туркменистан последовательно укрепляет свою роль как стабильного, безопасного и открытого к сотрудничеству звена в транспортной цепочке между Азией и Европой. Было отмечено, что развитие авиационной логистики является важной частью общей стратегии страны по расширению международной транспортной взаимосвязанности и диверсификации маршрутов грузоперевозок.

Стороны выразили удовлетворение положительной динамикой сотрудничества и подтвердили взаимную заинтересованность в практической реализации достигнутых договорённостей. ///nCa, 28 июня 2026 г.