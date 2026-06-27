Туркменистан продвигает цифровизацию и ИИ в нефтегазовом секторе

Туркменистан ускоряет цифровую трансформацию своей нефтегазовой промышленности: искусственный интеллект (ИИ) и передовые цифровые технологии внедряются по всей цепочке создания стоимости в углеводородном секторе в рамках стратегии развития страны до 2030 года.

Согласно статье, опубликованной на сайте Государственной корпорации «Туркменгеология», цифровизация сейчас охватывает все основные этапы отрасли — от разведки и добычи углеводородов до переработки и распределения продукции. Этот процесс опирается на законодательство в области кибербезопасности и электронного документооборота, обеспечивающее правовую базу для безопасных цифровых операций.

Туркменбашинский комплекс нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ) завершил масштабную модернизацию, которая включает автоматизированное управление производством, мониторинг технологических процессов в режиме реального времени с помощью систем SCADA, а также ERP-решения (системы планирования ресурсов предприятия) для логистики и финансового менеджмента. Цифровой контроль установок каталитического крекинга помог увеличить глубину переработки нефти на заводе до более чем 90%, а автоматизированные наливные терминалы оптимизировали отгрузку продукции железнодорожным и морским транспортом.

Сейдинский нефтеперерабатывающий завод также внедрил системы цифрового мониторинга, которые непрерывно оценивают работу оборудования. Это позволяет осуществлять предиктивное (прогнозное) техническое обслуживание, повышает операционную эффективность и укрепляет промышленную безопасность.

Искусственный интеллект развертывается для поддержки концепций «Умных месторождений» и «Умных скважин», где системы ИИ анализируют геологические и эксплуатационные данные для оптимизации работы скважин, снижения себестоимости добычи и улучшения управления ресурсами.

В статье также подчеркиваются усилия по подготовке кадров для цифровой трансформации сектора. В соответствии со стратегией развития высшего образования в Туркменистане на 2026–2052 годы, университеты расширяют подготовку в области информационных технологий, кибербезопасности и дисциплин, связанных с ИИ, чтобы удовлетворить растущие потребности энергетической отрасли./// nCa, 27 июня 2026 г.