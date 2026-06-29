ВТамО отмечает ключевую роль Регионального учебного центра в Туркменистане

Председатель Государственной таможенной службы Туркменистана Максат Худайкулыев провел встречу с Генеральным секретарем ВТамО Яном Сондерсом. Переговоры состоялись в Брюсселе на полях 147-й и 148-й сессий Совета Всемирной таможенной организации, проходивших с 25 по 27 июня 2026 года. Об этом сообщают Посольство Туркменистана в Бельгии и Государственная Таможенная Служба Туркменистана.

В ходе встречи Худайкулыев проинформировал о последовательной модернизации таможенной инфраструктуры в Туркменистане, совершенствовании деятельности таможенных постов и внедрении современных подходов в сфере таможенного администрирования.

Особое внимание было уделено деятельности Регионального учебного центра Всемирной таможенной организации в Туркменистане.

Отмечены значимые практические результаты реализуемых совместных образовательных программ, в рамках которых туркменские специалисты за 2025-2026 годы прошли долгосрочное обучение по направлениям управления рисками, измерения времени выпуска товаров, а также специализированные курсы по аналитике данных и цифровизации таможенных процессов.

В целях дальнейшего повышения кадрового потенциала туркменская сторона подтвердила участие в Программе развития карьеры ВТамО за 2026-2027 год, включая прохождение краткосрочных стажировок.

Ян Сондерс также отметил важную роль Регионального учебного центра ВТамО в подготовке квалифицированных кадров для таможенных органов и подтвердил готовность Организации оказывать дальнейшее содействие в поддержании эффективности его деятельности.

В завершение встречи глава Государственной таможенной службы Туркменистана подчеркнул, что страна продолжит работу по дальнейшему совершенствованию таможенной системы, укреплению международного сотрудничества и обмену практическим опытом. Он также выразил готовность в будущем ознакомить руководство ВТамО с последними достижениями и новыми этапами модернизации таможенных постов Туркменистана. ///nCa, 29 июня 2026 г.