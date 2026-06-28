В Ашхабаде состоялась первая церемония вручения «Стипендии Посла Китая»

В Посольстве Китайской Народной Республики в Туркменистане прошла первая церемония вручения «Стипендии Посла Китая» на 2026 год. Программа учреждена для поддержки туркменской молодежи, изучающей китайский язык. Лауреатов и гостей мероприятия приветствовал Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Туркменистане Цзи Шуминь.

Отбор лауреатов проходил на основе конкурса по китайскому языку, состоявшегося 2 мая на базе Туркменского национального института мировых языков (ТНИМЯ) имени Довлетмаммета Азади при содействии МИД и Министерства образования Туркменистана. Обладателями стипендии стали 10 студентов и 10 школьников, продемонстрировавших лучшие результаты, сообщает THP.

В своем выступлении Посол Цзи Шуминь дал высокую оценку уровню подготовки учащихся и подчеркнул стратегическую значимость образовательного сотрудничества, фундаментом которого служат договоренности на высшем государственном уровне.

Показатели двустороннего сотрудничества в сфере образования:

Между Туркменистаном и КНР заключено порядка 28 соглашений в образовательной сфере.

В девяти вузах Туркменистана китайский язык изучают около 1000 студентов, в 10 школах страны — 6200 учеников.

В высших учебных заведениях Китая в настоящее время обучаются свыше 10 000 граждан Туркменистана.

Преподаватели из КНР ведут языковую подготовку в ведущих туркменских вузах: ТГУ имени Махтумкули, ТНИМЯ имени Д. Азади и Международном университете гуманитарных наук и развития (МУГНиР).

В Пекинском университете иностранных языков ведется преподавание туркменского языка. В рамках двустороннего обмена в ТГУ имени Махтумкули ожидается приезд шести китайских студентов, изучающих русский и туркменский языки.

Глава дипломатической миссии КНР выразил признательность Министерству иностранных дел и Министерству образования Туркменистана за поддержку совместных инициатив, а также поблагодарил преподавательский состав за развитие кадрового потенциала. ///nCa, 28 июня 2026 г.