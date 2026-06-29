Гвадар и Центральная Азия: География диктует условия, работа продолжается

Тарик Саиди

Дискуссии вокруг Гвадара никогда не приводили к какому-то устойчивому консенсусу. Какое-то время его считали портом, способным полностью перестроить евразийскую торговлю, — ключевым звеном нового регионального порядка. Затем настроения менялись, и он превращался в поучительную историю о том, как амбиции опережают реализацию, — в объект с грандиозным генеральным планом, но без достаточного объема грузов для его оправдания. У обеих точек зрения в разные моменты времени были вполне реальные доказательства.

В последнее время кое-что изменилось. Это произошло не в виде какого-то одного громкого заявления, а скорее в результате постепенного и тихого накопления инфраструктурных решений, транзитных соглашений и объемов грузоперевозок, от которых уже не так просто отмахнуться, как от дипломатических деклараций.

В своей недавней статье адвокат Мазхар Сиддик Хан утверждает, что Гвадар перешагнул значимый рубеж — из стратегической концепции он превратился в работающий элемент региональной инфраструктуры. Это утверждение заслуживает серьезного рассмотрения, а не рефлекторного скептицизма или такого же рефлекторного восторга.

Что придает нынешнему моменту особый вес, так это центральноазиатское измерение. Долгосрочное значение Гвадара не будет определяться тем, что происходит исключительно в Исламабаде или Пекине. Оно во многом зависит от того, сможет ли порт занять реальное место в решении одной из старейших и наиболее важных экономических проблем Центральной Азии — выхода ее товаров к морю.

Географический аргумент — это честная отправная точка

Если убрать геополитический шум, аргументы в пользу Гвадара будут опираться на нечто простое и легко проверяемое — на карту.

Центральная Азия заперта сушей в пятикратном масштабе. Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан, Таджикистан — ни один из них не имеет выхода к открытому морю. Любой экспорт и импорт идет через чужую территорию. На протяжении большей части двадцатого века это означало движение на север через Россию, поскольку никакой другой маршрут практически не был доступен.

Последние два десятилетия расширили эту картину. Существенно развились восточные коридоры через Китай. Каспийские маршруты приблизили европейские рынки. Но все это не изменило базового геометрического факта: для значительной части Центральной Азии кратчайший путь к открытому океану по-прежнему пролегает на юг — к Аравийскому морю, к порту, расположенному практически в том самом месте, где его хотел бы видеть специалист по логистике, изучающий обычную физическую карту.

Положение Гвадара у входа в Персидский залив обеспечивает не только близость к рынкам Южной Азии. Оно открывает доступ к странам Персидского залива, Восточной Африке и более широкому торговому пространству Индийского океана — причем отсюда всё это существенно ближе, чем от тех портов, от которых эти страны зависят сейчас.

Это преимущество не ново. Оно существовало десятилетиями, оставаясь во многом нереализованным. Вопрос всегда заключался в том, совпадут ли политическая воля, инвестиции в инфраструктуру и условия безопасности на достаточно долгий срок, чтобы им воспользоваться. Данный баланс сил всё еще сформирован не до конца, однако сейчас процесс продвинулся гораздо дальше, чем раньше, а само направление движения имеет принципиальное значение.



О чем говорят инфраструктурные решения

Самый надежный сигнал стратегических намерений — это не то, что правительства говорят, а то, что они строят.

По всей Центральной Азии реальные деньги и реальный политический капитал направляются на проекты, нацеленные на открытие южного коридора к пакистанским портам. Наиболее часто приводимый пример — железная дорога Узбекистан – Афганистан – Пакистан. В дипломатическом лексиконе её называют проектом региональной взаимосвязанности, но её истинная цель гораздо конкретнее: доставить центральноазиатские товары по суше к побережью Аравийского моря.

Впрочем, этот проект заслуживает честной оценки. Обсуждения ведутся как минимум с 2021 года. Ему предстоит столкнуться с колоссальными инженерными трудностями на сложном афганском рельефе, а также потребуется стабильное финансирование со стороны трех государств. После многолетнего перерыва проект сейчас практически миновал стадию технико-экономического обоснования. По оценкам стран-участниц, его стоимость может составить около 7 миллиардов долларов США.

Узбекистан — страна, не склонная к стратегической театральности, — сделал этот коридор своим официальным приоритетом и прилагает к этому серьезные дипломатические усилия. И это весьма показательно.

Такая же южная ориентация прослеживается и в более широком региональном транспортном планировании. Пролегает ли предлагаемый маршрут через Афганистан, западный Китай или Иран, конечным пунктом назначения раз за разом оказывается одна и та же точка — побережье Аравийского моря в Пакистане. Центральная Азия четко обозначила свое векторное предпочтение. А вот как быстро и насколько полно это предпочтение воплотится в работающую инфраструктуру — отдельный и все еще открытый вопрос.

Диверсификация, а не ставка на один маршрут

Кое-что легко упустить из виду, если рассматривать ситуацию в парадигме «коридор против коридора»: ни одно правительство Центральной Азии не ставит всё на Гвадар или на какой-то один конкретный маршрут.

Последние несколько лет наглядно продемонстрировали, чем чревата чрезмерная зависимость. Санкции, вооруженные конфликты и внезапные сбои в цепочках поставок показали, что маршруты, казавшиеся постоянными, могут очень быстро стать недоступными. Региональным ответом со стороны всех пяти государств стало одновременное развитие нескольких вариантов, а не оптимизация под какой-то один путь:

Трансафганский коридор к пакистанским портам.

Восточные маршруты, вливающиеся в сеть Китайско-пакистанского экономического коридора.

Южные маршруты через Иран, связывающие регион с пакистанским побережьем.

Каспийские переходы в сторону Европы.

Формирующиеся евразийские грузовые коридоры, заполняющие оставшиеся пробелы.

Возникает соблазн истолковать это как борьбу конкурирующих маршрутов за одни и те же грузы. Но такая логика неверна. Цель заключается в устойчивости — обеспечении того, чтобы при остановке одного коридора торговля продолжалась через другой. В такой архитектуре Гвадар не пытается победить альтернативные варианты. Он работает над тем, чтобы стать одной из наиболее ценных конечных точек в системе, изначально спроектированной так, чтобы иметь несколько путей.

Туркменистан: Вариативность как стратегия

Среди государств Центральной Азии позиция Туркменистана в этой картине имеет свой особый характер, заслуживающий внимания.

Ашхабад уже занимает естественный перекресток путей — между Центральной Азией, Каспийским бассейном, Ираном и Афганистаном — и построил железнодорожную сеть, способную справляться со значительными объемами транзитных грузов. Его давняя внешнеполитическая доктрина сосредоточена на нейтралитете и взаимосвязанности: поддерживать отношения по нескольким направлениям, избегать жесткой зависимости и сохранять гибкость.

Надежный южный коридор через Пакистан аккуратно вписывается в эту концепцию — как еще один вариант, добавленный к уже существующему портфелю.

Остальные государства Центральной Азии рассуждают в целом схожим образом, при этом каждое руководствуется собственным внутренним расчетом. Региональная логика у всех общая, разнятся лишь конкретные уровни допустимого риска и политические ограничения.

За рамками КПЭК: Необходимое расширение масштаба

Существует устойчивая тенденция анализировать Гвадар почти исключительно через призму Китайско-пакистанского экономического коридора (КПЭК). Это вполне объяснимо — именно благодаря КПЭК порт достиг своих нынешних масштабов, а китайские инвестиции остаются центральным элементом его функционирования. Однако этот ракурс становится всё менее адекватным для понимания того, во что Гвадар может превратиться в будущем.

Порт, чья значимость полностью зависит от китайских торговых потоков, в конечном счете является двусторонним проектом с единственным покровителем и со всеми вытекающими из этого уязвимостями. Порт же, который развивает подлинную региональную роль — привлекая транзит из Центральной Азии, торговлю со странами Персидского залива и Ближнего Востока в дополнение к первоначальным потокам КПЭК, — представляет собой нечто гораздо более жизнеспособное и устойчивое. Эти две роли не исключают друг друга, но именно вторая определяет, будет ли Гвадар иметь значение через тридцать лет, а не только на текущем этапе китайских инфраструктурных инвестиций.

Первые признаки указывают на то, что работа над расширением этой роли уже ведется. Объемы грузов выросли. Дорожное сообщение улучшилось. Наращивается логистическая инфраструктура. Разрабатываются стимулы для судоходных операторов, принимающих решения о том, какими маршрутами пользоваться.

Этот прогресс реален. Но препятствия также реальны, и важно называть их честно. Инфраструктурные пробелы остаются значительными. Таможенное и пограничное администрирование создают барьеры, которые увеличивают стоимость и время каждой перевозки, а ведь именно такие не самые приметные проблемы определяют, будет ли маршрут использоваться на практике или останется привлекательным только в теории.

Развитие городской среды и интеграция местной экономики, необходимые для того, чтобы Гвадар стал самодостаточным городом, а не просто портовым объектом, во многом остаются незавершенными. Это не фатальные недостатки — это нормальные условия для строящейся инфраструктуры. Но это вполне реальные ограничения, влияющие на то, как быстро и надежно потенциал превратится в реальность.

Оговорка, которой место в самом начале

Недавний всплеск грузопотока в Гвадаре имеет вполне конкретное и временное объяснение, которое заслуживает честного признания: судоходные компании меняют маршруты, стремясь обойти зоны напряженности в районе Ормузского пролива и вокруг него.

Трафик, приходящий по тактическим соображениям — из-за того, что привычный маршрут стал рискованным или перегруженным, — может точно так же уйти, когда условия изменятся. Далеко не каждый успешный квартал в работе порта отражает те самые структурные, долгосрочные сдвиги в торговых моделях, которые могли бы оправдать громкие заявления о выходе Гвадара на авансцену. Отделить тактическое изменение маршрутов от подлинной интеграции в реальном времени сложно, и текущая картина почти наверняка включает в себя и то, и другое. Любая оценка траектории Гвадара, которая не учитывает этот фактор, является более оптимистичной, чем позволяют имеющиеся факты.

Фактор безопасности не может быть сноской на полях

Одним из главных пробелов в большинстве оптимистичных прогнозов относительно подъема Гвадара является отношение к вопросам безопасности — их признают вскользь, а затем откладывают в сторону. Но это далеко не честный анализ реальной ситуации.

Белуджистан — провинция, в которой расположен Гвадар, — сталкивается с затяжным повстанческим движением и точечными атаками на инфраструктуру и персонал, связанные с проектами КПЭК. Для центральноазиатского специалиста по логистике, проводящего реальную комплексную проверку целесообразности отправки грузов через Гвадар, это не второстепенный фактор. Это ключевая переменная, которую взвешивают наряду с экономией средств и временными преимуществами, которые может предложить южный коридор.

Это не делает Гвадар абсолютно нежизнеспособным. Множество важных торговых путей функционируют в условиях повышенного риска безопасности — вопрос всегда в том, является ли этот риск управляемым и оправдывает ли экономика его принятие. Тем не менее, ситуация с безопасностью должна стабилизироваться и оставаться устойчивой в течение длительного времени, прежде чем избегающие рисков грузоотправители возьмут на себя долгосрочные обязательства.

Рассматривать безопасность как уже решенную или периферийную проблему — значит искажать реальное положение дел.

Что уже решено, а что еще нет

Старый спор о том, имеет ли Гвадар принципиальное значение, фактически разрешился сам собой. И произошло это не благодаря аналитике, а благодаря тому, во что правительства стран Центральной Азии решили инвестировать средства. Географическая логика была ратифицирована инфраструктурными бюджетами, а это гораздо более надежный вердикт, чем любое исследование или комментарий.

Актуальные на сегодняшний день вопросы носят более детализированный и в некотором смысле более сложный характер. Сколько маршрутов к пакистанским портам Центральная Азия действительно доведет до конца и в какие сроки? Сможет ли таможенная и логистическая среда улучшиться достаточно быстро, чтобы сделать коридор конкурентоспособным по стоимости и времени, а не только по географическому положению? Какая часть недавнего роста грузопотока отражает устойчивые структурные изменения, а какая — тактическое изменение маршрутов, которое может пойти вспять, как только спадет напряженность в Персидском заливе? И удастся ли стабилизировать ситуацию с безопасностью в Белуджистане до такой степени, чтобы избегающие рисков международные грузоотправители взяли на себя долгосрочные обязательства по использованию этого маршрута?

Ни на один из этих вопросов пока нет четкого ответа. Но сам факт того, что сегодня правильными являются именно эти вопросы — а не то, серьезен ли проект вообще, — знаменует собой подлинный сдвиг. Дискуссия перешла из плоскости «условной» в плоскость «условной, но продвигающейся вперед», что еще не означает достижения цели, но и не является пустым местом.

Растущая значимость Гвадара, если понимать её правильно, по своей сути не является историей Пакистана или Китая. Это центральноазиатская история — о пяти запертых сушей странах, которые делают долгую, терпеливую ставку на то, что экономическая безопасность требует множества дорог к морю, и медленно строят их. Поскольку под давлением геополитики, конфликтов и кризиса цепочек поставок евразийские торговые маршруты продолжают трансформироваться, Гвадар уже не кажется проектом на обочине этих глобальных процессов. Напротив, он становится точкой, где начинают пересекаться ключевые сценарии реагирования на них.

Это пересечение интересов вполне реально. Но оно также и незавершено, местами уязвимо и продвигается медленнее, чем уверяют его сторонники. И то, и другое — правда, и именно способность видеть обе стороны медали отличает честный анализ текущего момента./// nCa, 29 июня 2026 г.