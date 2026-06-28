Делегация Туркменистана приняла участие в Дубровницком форуме «Эпоха многополярности: много направлений, одно будущее»

26-27 июня 2026 года делегация Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел Мяхри Бяшимовой приняла участие в международном Дубровницком форуме на тему «Эпоха многополярности: много направлений, одно будущее» в Хорватии. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

Форум собрал высокопоставленных представителей правительств и внешнеполитических ведомств более чем 30 государств, руководителей и представителей международных организаций, аналитических центров, академического сообщества и деловых кругов.

На тематических сессиях форму были рассмотрены вопросы формирования современной архитектуры международных отношений, устойчивого развития, промышленной трансформации, международной торговли и транспортно-логистического взаимодействия, энергетической безопасности, цифровизации и искусственного интеллекта.

Выступая на панельной сессии «Универсальные ценности в многополярном мире: чему мы можем научиться друг у друга?», Бяшимова представила подход Туркменистана к вопросам укрепления культуры мира, диалога, взаимного уважения и доверия в международных отношениях.

В ходе выступления был сделан акцент на конструктивности модели позитивного и постоянного нейтралитета Туркменистана и опыте, накопленном страной в деле продвижения международного сотрудничества.

Было подчеркнуто, что Туркменистан выступает за международный порядок, основанный на уважении суверенитета, невмешательстве во внутренние дела государств, мирном урегулировании споров, равноправном диалоге и строгом соблюдении Устава ООН.

В ходе визита заместитель министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимова провела двустороннюю встречу с Государственным секретарем по политическим делам Министерства иностранных и европейских дел Республики Хорватия Франо Матушичем. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития туркмено-хорватских связей по широкому спектру направлений.

Отмечен высокий уровень контактов между внешнеполитическими ведомствами двух стран. Рассмотрены вопросы сотрудничества в торгово-экономической сфере и экологической безопасности, подчеркнута важность деятельности Межправительственной комиссии и налаживания прямых контактов между представителями деловых кругов двух стран. Стороны также высказались за дальнейшее развитие культурно-гуманитарного сотрудничества.

Также состоялась встреча М.Бяшимовой с заместителем министра иностранных дел Республики Болгария Иванкой Ташевой.

На встрече, дипломаты обсудили перспективы дальнейшего успешного развития туркмено-болгарских отношений в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Стороны высоко оценили двустороннее партнерство в рамках авторитетных международных организаций, в частности ООН, ЕС.

Заместитель министра иностранных дел Туркменистана М.Бяшимова также встретилась с Государственным секретарем МИД Сербии Невеной Йованович.

В ходе переговоров стороны с удовлетворением отметили высокий уровень туркмено-сербского сотрудничества и обсудили перспективы дальнейшего развития связей между Туркменистаном и Сербией в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. ///nCa, 28 июня 2026 г.