Гроссмейстер из Туркменистана Мейлис Аннабердыев выиграл престижный турнир Риго Яноша в Венгрии

Мейлис Аннабердыев одержал убедительную победу на престижном международном шахматном турнире 5th Rigo Janos Memorial GM-B, который проходил с 20 по 26 июня 2026 года в городе Балатонлелле (Венгрия).

Соревнование проводилось по круговой системе с контролем времени 90 минут с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.

Турнир входил в международный календарь ФИДЕ и проводился с обсчетом международного рейтинга. В нем приняли участие десять титулованных шахматистов из разных стран мира.

По итогам девяти туров Мейлис Аннабердыев (рейтинг ФИДЕ 2415) набрал 6 очков из 9 возможных, уверенно заняв первое место в итоговой классификации. Победа была одержана в сильном составе участников, среди которых международные мастера и гроссмейстеры из Венгрии, Беларуси, Греции, Индии, Польши.

По итогам турнира туркменский гроссмейстер увеличил международный рейтинг ФИДЕ на 12,1 пункта, что стало лучшим рейтинговым приростом среди лидеров турнира.

Второе место занял венгерский международный мастер Агостон Юхас с 5,5 очками. Третьим стал международный мастер Бендегуз Бодроги (Венгрия), также набравший 5,5 очков и уступивший по дополнительным показателям.

Турнир был учрежден в 2022 году в память о Яноше Риго (1948–2020) — известном венгерском шахматном организаторе, международном мастере и арбитре. Обычно в соревнованиях участвуют международные гроссмейстеры, международные мастера, молодые сильные шахматисты, которым не хватает одной или нескольких норм. Средний рейтинг участников GM-групп обычно находится около 2400–2450.

Мейлис Аннабердиев – один из сильнейших шахматистов в истории независимого Туркменистана. Он стал международным гроссмейстером (GM) в 2022 году и на момент получения звания был обладателем самого высокого рейтинга среди шахматистов страны. В ноябре 2021 года его пиковый рейтинг FIDE достигал 2537. Он вырос в известной шахматной семье, его первым и единственным тренером был старший брат — заслуженный тренер Туркменистана Сердар Аннабердиев.

В число его знаковых побед входят – бронзовая медаль Азиатских игр в закрытых помещениях 2017 года в командном рапиде, командное золото в категории «В» в составе сборной Туркменистана на 45-й Шахматной олимпиаде в Будапеште, победы и призовые места в крупных международных опен-турнирах Турции, включая победу на Mersin International Open 2025, серебро в Cappadocia Open 2025 и серебро на Başkent University Open 2022.

Победа Мейлиса Аннабердыева на международном турнире в Венгрии стала очередным подтверждением высокого уровня туркменской шахматной школы и успешного выступления спортсменов Туркменистана на мировой арене. ///Федерация Шахмат Туркменистана