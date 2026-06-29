Технические характеристики танкера, переданного Азербайджаном Туркменистану

Азербайджан передал в дар Туркменистану нефтяной танкер 22 июня 2026 г. в ходе двухдневного государственного визита президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Баку.

Судно под названием «Dostlug» («Дружба») было построено на Бакинском судостроительном заводе. Его общая длина составляет 141 метр, ширина — 16,9 метра, а осадка — 4,54 метра. Дедвейт танкера составляет 7 875 тонн, а грузоподъемность — от 55 000 до 60 000 баррелей.

«Dostlug», классифицируемый как танкер река-море класса «Волго-Дон макс», спроектирован с малой осадкой для навигации в условиях колеблющегося уровня воды в Каспийском море и региональных канальных систем при максимальной загрузке карго. /// nCa, 29 июня 2026 г.