ЭСКАТО поможет разработать ТЭО для коридора Узбекистан-Туркменистан-Иран-Индия

20 сентября в Министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана состоялась встреча с делегацией Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), в ходе которой обсуждены вопросы развития транспортного коридора «Узбекистан – Туркменистан – Иран – Индия» посредством порта Чабахар, сообщает пресс-служба ведомства.

На переговорах достигнута договорённость о разработке технико-экономического обоснования нового транспортного маршрута.

Создание данного коридора обусловлено необходимостью обслуживания растущего объема торговли Узбекистана и Индии, который в ближайшей перспективе достигнет 1 млрд долларов.

Маршрут также призван обеспечить непрерывность поставок продукции в рамках товарооборота стран Центральной Азии и Индии.

По данным МИВТ, объем торговли между центральноазиатскими странами и Индией близится к 3,2 млрд долларов в год.

Напомним, что неделю назад Иран и Узбекистан подписали меморандум о меморандум об осуществлении международных грузоперевозок и транзита через порт Чабахар.

Кроме того, ранее стороны договорились об организации пилотных грузовых автомобильных перевозок через иранский порт. ///nCa, 22 сентября 2022 г.