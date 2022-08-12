Взгляд на Китай сквозь золотые высказывания – 25-й Выпуск

Цянь Найчэн, Посол Китая в Туркменистане

1. Тайвань принадлежал Китаю с древних времен. Это утверждение имеет прочную основу в истории и юриспруденции. Принцип “одного Китая” представляет собой всеобщий консенсус международного сообщества; он согласуется с основными нормами международных отношений. Резолюция 2758 является политическим документом, воплощающим принцип “одного Китая”, юридическая сила которого не оставляет места для сомнений и признана во всем мире. На сегодняшний день 181 страна, включая Соединенные Штаты, установила дипломатические отношения с КНР на основе принципа “одного Китая”.

2. Мы – единый Китай, а Тайвань – часть Китая. Это неоспоримый факт, подтвержденный историей и законом. Тайвань никогда не был государством; его статус как части Китая неизменен. Любая попытка исказить эти факты и оспорить или опровергнуть принцип “одного Китая” закончится неудачей.

3. Национальное возрождение было величайшей мечтой китайского народа и китайской нации с начала современной эры. Только осуществив полное национальное воссоединение, китайский народ по обе стороны пролива сможет отбросить тень гражданской войны и создать прочный мир и наслаждаться им. На фоне глубоких и сложных изменений во внутренней и международной обстановке наше дело полного национального воссоединения сталкивается с новыми вызовами. КПК и китайское правительство обладают силой и уверенностью, чтобы справляться со сложностями и преодолевать риски и угрозы, а также способно добиваться больших успехов на пути к национальному воссоединению.

4. Тайвань с древних времен был неотъемлемой частью территории Китая. Шаги по отделению Тайваня от Китая представляют собой серьезное преступление и подрывают общие интересы соотечественников по обе стороны Тайваньского пролива и фундаментальные интересы китайской нации. Они ни к чему не приведут. Тайвань принадлежит всему китайскому народу, в том числе 23 миллионам тайваньских соотечественников. Китайский народ тверд в своей решимости и глубоко привержен защите суверенитета и территориальной целостности Китая, а также фундаментальных интересов китайской нации, и эта решимость и приверженность сорвут любые попытки разделить страну.

5. Важные принципы уважения государственного суверенитета и территориальной целостности, закрепленные в Уставе Организации Объединенных Наций, являются краеугольными камнями современного международного права и основных норм международных отношений. Защищать национальное единство и территориальную целостность – священное право каждого суверенного государства. Само собой разумеется, что китайское правительство имеет право принять все необходимые меры для урегулирования тайваньского вопроса и достижения национального воссоединения без внешнего вмешательства.

6. Принимая во внимание общую цель национального возрождения в контексте глобальных изменений в масштабах, невиданных за столетие, КПК и китайское правительство продолжали следовать основополагающим принципам КПК по тайваньскому вопросу и осуществлять ее принципы и политику в отношении Тайваня, а также предприняли конкретные усилия по содействию мирные отношения через проливы, интеграция развития двух сторон и работа в направлении национального воссоединения. Национальное воссоединение мирными средствами является первым выбором КПК и китайского правительства в решении тайваньского вопроса, поскольку это наилучшим образом отвечает интересам китайской нации в целом, включая наших соотечественников на Тайване, и наилучшим образом способствует долгосрочной стабильности и развитию Китая. Мы упорно трудились, чтобы преодолеть трудности и препятствия на пути мирного воссоединения в течение последних десятилетий, демонстрируя, что мы дорожим и защищаем общее благо нации, благополучие наших соотечественников на Тайване и мир с обеих сторон.

7. Мы будем работать с величайшей искренностью и приложим все усилия для достижения мирного воссоединения. Но мы не откажемся от применения силы и оставляем за собой право принять все необходимые меры. Это делается для защиты от внешнего вмешательства и любой сепаратистской деятельности. Это никоим образом не направлено против наших соотечественников-китайцев на Тайване. Применение силы было бы последним средством, применяемым при непреодолимых обстоятельствах. Мы будем вынуждены принять решительные меры только в ответ на провокации сепаратистских элементов или внешних сил, если они когда-либо пересекут наши красные линии. Мы всегда будем готовы ответить применением силы или других необходимых средств на вмешательство внешних сил или радикальные действия сепаратистских элементов. Наша конечная цель – обеспечить перспективы мирного воссоединения Китая и продвинуть этот процесс.

8. Как только мирное воссоединение будет достигнуто в рамках Одной страны, двух систем, это заложит новые основы для дальнейшего прогресса Китая и достижения национального возрождения. В то же время это создаст огромные возможности для социально-экономического развития Тайваня и принесет ощутимую пользу народу Тайваня. При условии, что суверенитет, безопасность и интересы развития Китая будут гарантированы, после воссоединения Тайвань будет пользоваться высокой степенью автономии в качестве особого административного района. Социальная система Тайваня и его образ жизни будут полностью соблюдаться, а частная собственность, религиозные убеждения, законные права и интересы народа Тайваня будут полностью защищены. Все тайваньские соотечественники, которые поддерживают воссоединение страны и возрождение нации, станут хозяевами региона, внося свой вклад в развитие Китая и извлекая из этого выгоду. При поддержке могущественной родины народ Тайваня будет пользоваться большей безопасностью и достоинством и будет твердо стоять на ногах в международном сообществе.

9. Мирное воссоединение через пролив идет на пользу не только китайской нации, но и всем народам и международному сообществу в целом. Воссоединение Китая не нанесет ущерба законным интересам любой другой страны, включая любые экономические интересы, которые они могут иметь на Тайване. Напротив, это откроет больше возможностей для развития для всех стран; это создаст более позитивный импульс для процветания и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и остальном мире.; это внесет больший вклад в построение глобального сообщества с общим будущим, содействие миру и развитию во всем мире и продвижение человеческого прогресса. После воссоединения зарубежные страны могут продолжать развивать экономические и культурные отношения с Тайванем. С одобрения центрального правительства Китая они могут создавать консульства или другие официальные и квазиофициальные учреждения на Тайване, международные организации и агентства могут создавать офисы, могут применяться соответствующие международные конвенции, и там могут проводиться соответствующие международные конференции.

10. Вступая на новый путь в новую эпоху, КПК и китайское правительство будут продолжать сплачивать соотечественников по обе стороны Тайваньского пролива и возглавлять усилия, направленные на то, чтобы ответить на зов времени, взять на себя историческую ответственность, взять нашу судьбу и наше будущее в свои руки и упорно работать над достижением национального воссоединения и возрождения. Предстоящий путь не может пройти гладко. Однако, пока мы, китайцы по обе стороны Тайваньского пролива, посвящаем нашу изобретательность и энергию одной и той же цели, пусть не будет никаких сомнений – мы не потерпим никакого иностранного вмешательства на Тайване, мы будем пресекать любые попытки разделить нашу страну, и мы будем объединяться как могучая сила для национального воссоединения и возрождения. Историческая цель воссоединения нашей Родины должна быть реализована и будет реализована. /// nCa, 12 августа 2022 года (в сотрудничестве с посольством Китая в Ашхабаде)