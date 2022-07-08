Пакистан предлагает Туркменистану партнерство в ИКТ сфере

Совместная пакистано-туркменская рабочая группа имеет жизненно важное значение для продвижения взаимодействия в секторе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), заявил федеральный министр информационных технологий и телекоммуникаций Пакистана Сайед Аминул Хак на встрече с Послом Туркменистана в Исламабаде Атаджаном Мовламовым среду 6 июля.

В беседе с послом Туркменистана министр также отметил возможность расширения партнерства до трехстороннего формата с целью использования оптоволоконного кабеля, идущего через Афганистан.

Также министр предложил открыть доступ для пакистанских фрилансеров, работающих в сфере информационных технологий, на рынок Туркменистана. В числе перспективных направлений сотрудничества названы разработка программного обеспечения, кибербезопасность, защита данных, создание игр и анимации.

Хак добавил, что туркменские компании могут использовать Пакистан в качестве цифрового шлюза для международного доступа.

В свою очередь, туркменский полпред подчеркнул, что Пакистан и Туркменистан имеют прочные братские отношения, и сотрудничество в сфере ИКТ укрепит связи между двумя странами. Он также высоко оценил работу Министерства информационных технологий и телекоммуникаций.

На встрече также присутствовали высокопоставленные сотрудники министерства.

По данным Министерства информационных технологий и телекоммуникаций Пакистана, 6000 пакистанских ИТ-компаний предоставляют ИТ-продукты и услуги в более чем 100 странах мира в том числе крупнейшим мировым компаниям.

Кроме того, Пакистан занял 3-е место в мире по популярности среди ИТ-фрилансеров и является крупнейшим нетто-экспортером в секторе ИТ-услуг.

В Туркменистане технологическая модернизация и цифровизация всех отраслей экономики, сфер государственного управления входят в число самых актуальных задач. В стране действует Концепция развития цифровой экономики на 2019–2025 годы, создается современная цифровая инфраструктура, осваивается мировой опыт. ///nCa, 8 июля 2022 г.