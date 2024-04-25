News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » TEIF 2024: Энергетический сектор Туркменистана ведет переговоры с иностранными инвесторами

TEIF 2024: Энергетический сектор Туркменистана ведет переговоры с иностранными инвесторами

By

Энергетический сектор Туркменистана ведет активные переговоры с европейскими, японскими, китайскими, корейскими и другим компаниями, имеющими большой опыт в области электроэнергетики, заявил Министр энергетики Туркменистана Аннагельди Сапаров, выступая на Международном форуме по привлечению инвестиций в энергетический сектор Туркменистана, который прошел в Париже (TEIF 2024).

По словам Сапарова, все усилия направлены на активное привлечение зарубежных инвестиций, внедрение в отрасли передовых цифровых технологий, диверсификацию  маршрутов экспорта электроэнергии.

Электроэнергетика Туркменистана сегодня включает 12 электростанций общей установленной мощностью 6948,3 Мегаватт.

Реализуемые на данный момент проекты с участием иностранных инвестиций включают:

– Строительство новой электростанции комбинированного на побережье Каспийского моря мощностью 1574 МВт;

– Строительство солнечной и ветряной электростанции мощностью 10 мегаватт в Балканском велаяте, Кызыларватский этрап.

– Туркменистан и эмиратская компания Masdar подписали меморандум о внедрении возобновляемых источников энергии

– Туркменистан при участии иностранных инвестиций реализовал свою часть проекта высоковольтной ЛЭП по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан.

– За счет кредитов Азиатского Банка Развития реализуется проект кольцевой линии энергопередачи в Туркменистане. Проект включает высоковольтные ЛЭП и подстанции по маршрутам Ахал-Мары, Балкан-Дашогуз. Проект позволит улучшить внутреннее энергоснабжение и экспортировать электроэнергию с любого уголка Туркменистана зарубеж.  ///nCa, 25 апреля 2024 г. 

 

 

Related posts:

  1. В Париже пройдет Туркменский энергетический инвестиционный форум (TEIF 2024) 24-25 апреля 2024 года
  2. В Париже состоится Международный Форум по привлечению иностранных инвестиций в энергетический сектор Туркменистана
  3. В Париже стартует Международный форум по привлечению иностранных инвестиций в энергетический сектор Туркменистана
  4. Открыта регистрация на Международный Форум по привлечению иностранных инвестиций в энергетический сектор Туркменистана
  5. Более 100 делегатов зарегистрировалось для участия в Международном форуме по привлечению иностранных инвестиций в энергетический сектор Туркменистана
  6. Международное роуд-шоу по привлечению инвестиций в энергетический сектор Туркменистана – 26-27 апреля 2023 г, Дубай
  7. TEIF 2024: Объем обязательств Туркменистана перед внешними кредиторами не превышает 5% от ВВП страны – Общий объем внешний торговли Туркменистана в 2023 году составил $ 18,99 млрд
  8. TEIF 2024: ключевые пункты дискуссий первого дня Международного инвестфорума энергетического сектора Туркменистана в Париже
  9. Завершилось пленарное заседание Дубайского форума по привлечению инвестиций в энергетический сектор Туркменистана – природный газ становится “промежуточным топливом” на пути к экологизации углеводородного сектора
  10. Международный форум по привлечению инвестиций в энергетический сектор Туркменистана – Заключительный день – Основные выводы
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan