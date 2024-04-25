TEIF 2024: Энергетический сектор Туркменистана ведет переговоры с иностранными инвесторами

Энергетический сектор Туркменистана ведет активные переговоры с европейскими, японскими, китайскими, корейскими и другим компаниями, имеющими большой опыт в области электроэнергетики, заявил Министр энергетики Туркменистана Аннагельди Сапаров, выступая на Международном форуме по привлечению инвестиций в энергетический сектор Туркменистана, который прошел в Париже (TEIF 2024).

По словам Сапарова, все усилия направлены на активное привлечение зарубежных инвестиций, внедрение в отрасли передовых цифровых технологий, диверсификацию маршрутов экспорта электроэнергии.

Электроэнергетика Туркменистана сегодня включает 12 электростанций общей установленной мощностью 6948,3 Мегаватт.

Реализуемые на данный момент проекты с участием иностранных инвестиций включают:

– Строительство новой электростанции комбинированного на побережье Каспийского моря мощностью 1574 МВт;

– Строительство солнечной и ветряной электростанции мощностью 10 мегаватт в Балканском велаяте, Кызыларватский этрап.

– Туркменистан и эмиратская компания Masdar подписали меморандум о внедрении возобновляемых источников энергии

– Туркменистан при участии иностранных инвестиций реализовал свою часть проекта высоковольтной ЛЭП по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан.

– За счет кредитов Азиатского Банка Развития реализуется проект кольцевой линии энергопередачи в Туркменистане. Проект включает высоковольтные ЛЭП и подстанции по маршрутам Ахал-Мары, Балкан-Дашогуз. Проект позволит улучшить внутреннее энергоснабжение и экспортировать электроэнергию с любого уголка Туркменистана зарубеж. ///nCa, 25 апреля 2024 г.