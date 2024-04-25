Посол Пакистана провел прием в честь волейбольной команды Туркменистана, отбывающей в Исламабад

24 апреля 2024 года посол Пакистана Ахсан Ваган организовал прием в честь Национальной сборной Туркменистана по волейболу.

Команда отправляется в Исламабад для участия в Азиатском турнире по волейболу в зоне 5, который пройдет с 9 по 17 мая 2024 года.

Посол в своей речи поприветствовал Национальную сборную Туркменистана по волейболу и пожелал ей больших успехов на турнире. Он проинформировал членов приглашенной команды о том, что Федерация волейбола Пакистана проводит 6-ю национальную Центральноазиатскую волейбольную лигу с 11 по 17 мая 2024 года.

Центральноазиатская зона Азиатской конфедерации волейбола (AVC) объединяет 14 стран Южной Азии, Иран и Центральную Азию, которые объединены в зону под названием CAVA (Центральноазиатская ассоциация волейбола). В ее состав входят Иран, Туркменистан, Кыргызстан, Шри-Ланка, Афганистан и принимающая сторона – Пакистан.

Поскольку членами AVC являются 65 стран, соревнования были разделены на 5 зон.

Соревнования пройдут в спортзале Liaqat в Исламабаде. Это прекрасный зал, вмещающий 10 тысяч зрителей. Матчи будут проводиться в рамках единой лиги, в которой каждая команда сыграет против соперника.

Финал состоится 17 мая между двумя лучшими командами.

Посол Ваган подчеркнул необходимость развития двустороннего сотрудничества в области культуры и спорта между двумя братскими странами. Он напомнил туркменской молодежи о книге президента Сердара Бердымухамедова, посвященной молодежи, и о приоритетном внимании, оказываемым туркменским государством развитию спорта и культуры на национальном уровне. /// nCa, 25 апреля 2024 г.