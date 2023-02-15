Иран предлагает Туркменистану полностью профинансировать проекты в любой отрасли в счет своего двухмиллиардного газового долга

Иран задолжал Туркменистану 2 миллиарда долларов США за поставки природного газа, осуществленные несколько лет назад. В настоящее время NIGC, ведущая газовая компания Ирана, предлагает туркменской стороне реализовать полностью профинансированные проекты в любом секторе с целью полного или частичного погашения долга.

Реза Новшади, управляющий директор и председатель правления Иранской компании по газовому инжинирингу и развитию (IGEDC), «дочки» NIGC, сообщил nCa 15 февраля 2023 года: «В обмен на долг перед Туркменистаном в размере 2 миллиардов долларов США мы готовы реализовать в Туркменистане полностью профинансированные проекты в любой отрасли, не только в нефтегазовом секторе».

По его словам, Иран может обеспечить финансирование, проектирование, строительство и контроль над реализацией проекта с момента его запуска до завершения.

«Мы также предлагаем участие в разработке газовых месторождений по любому взаимосогласованному решению в урегулировании долга», – сказал Новшади.

По его словам, компания располагает обширными знаниями и опытом в этой области.

«У нас имеется 20 нефтеперерабатывающих заводов и 90 компрессорных станций», – пояснил он.

На правительственном уровне переговоры об урегулировании долга уже ведутся, и схема «проекты в обмен на долги» может стать частью решения с некоторой долей вероятности, в зависимости от хода переговорного процесса. Тем не менее, предложение выглядит как позитивный вариант. /// nCa, 15 февраля 2023 г.