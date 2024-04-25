В странах Центральной Азии работают 24 000 компаний с российским капиталом

В странах Центральной Азии работают около 24 000 компаний с российским капиталом, а совокупный объем накопленных инвестиций превысил 38 млрд.долл.США. Об этом заявил вице-премьер, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, выступая на пленарной сессии международной выставки “Иннопром. Центральная Азия” в Ташкенте, передает ТАСС.

По заявлению представителя правительства, Россия сохраняет позицию основного торгового партнера стран Центральной Азии по продукции базовых отраслей экономики, включающие продовольственные товары, минеральные и сырьевые ресурсы, широкий ассортимент продукции металлургической и химической промышленности.

По данным минпромторга России, в 2023 году на 12%, вырос импорт из Центральной Азии на российский рынок.

Мантуров объяснил, что эта тенденция обусловлена увеличением спроса в России на фоне хороших темпов промышленного производства.

Он также подчеркнул, что введение санкций и уход отдельных западных поставщиков открывают новые возможности для ближайших партнеров РФ.

По словам министра, Россия видит перспективы в организации совместных со странами Центральной Азии предприятий по выпуску комплектующих для машиностроения, а также оборудования и систем для цифровизации и автоматизации производственных процессов.

Говоря об организации индустриальных парков, он обратил внимание на перспективность их размещения рядом с железнодорожной инфраструктурой Международного транспортного коридора Север – Юг.

“Только за последний год частота движения контейнерных поездов по восточной части Каспия удвоилась. А это прямые транзитные выгоды для всех сопредельных стран”, – заявил Мантуров. ///nCa, 25 апреля 2024 г.