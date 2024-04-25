TEIF 2024: Туркменистан реализует ряд проектов на западе страны по освоению углеводородных и минеральных ресурсов

Химическая промышленность Туркменистана – одна из динамично развивающихся отраслей экономики, которая тесно связана с топливно-энергетическом комплексом, поскольку углеводородные ресурсы составляют часть сырьевой базы химической индустрии.

Доврангельди Сапбаев, Председатель Государственного концерна “Туркменхимия”, выступил одним из спикеров на сессии «Ускорение процесса привлечения инвестиций в новые проекты Туркменистана в области строительства, газохимии, транспорта и коммуникаций» во второй день Международного инвестфорума энергетического сектора Туркменистана в Париже (TEIF 2024).

В презентации он рассказал о планируемых проектах в химпромышленности, направленных на производство продукции, пользующейся повышенным спросом на внутреннем и внешнем рынках:

Ахалский велаят: Второй этап строительства завода по производству бензина из природного газа мощностью 600 000 тонн бензина ЭКО-93

Балканский велаят: строительство завода по производству 660 000 тонн аммиака и 1 155 000 тонн карбамида в год

Балканский велаят: налаживание в составе полимерного завода в Киянлы производства гексен-1 мощностью 6 000 тонн

Лебапский велаят: строительство на территории Туркменабадского химического завода предприятия по выпуску 300 000 тонн фосфорных удобрений.

Балканский велаят: строительство аммиачно-карбамидного завода с применением технологий производства голубого аммиака, производимого из природного газа с использованием метода улавливания и связывания углерода.

Помимо углеводородных ресурсов, недра Туркменистана богаты калийной рудой. В настоящее время разрабатывается Гарлыкское месторождение, в планах – освоение богатств Гарабильского месторождения.

Залив Гарабогаз в Туркменистане является крупным источником гидроминерального сырья, которое необходимо для производства солей магния, натрия, соединений брома и бора. Планируется изучить возможность комплексного освоения гидроминеральных ресурсов Гарабогаза и строительства химических предприятий для переработки этого сырья.

Туркменистан – одно из государств с богатейшими запасами йода, рыночная востребованность которого будет расти в связи со спросом на этот минерал в электронной, медицинской промышленности. Учитывая этот факт, программой развития Госконцерна «Туркменхимия» предусмотрено строительство трех заводов по выпуску йода и йодной продукции, брома и бромной продукции.

Как заявил Сапбаев, для реализации вышеуказанных проектов, планируется привлечение иностранных инвестиций. Таким образом, концерн «Туркменхимия» готов к установлению партнерства с заинтересованными компаниями. ///nCa, 25 апреля 2024 г.