Подземные воды в Центральной Азии – Часть Третья

nCa Report

IGRAC (Международный центр оценки ресурсов подземных вод) базируется в Нидерландах.

С 2014 года IGRAC вносит различный вклад в процесс достижения ЦУР, включая позиционные документы и статьи, способствующие индикаторам целевых показателей 6.3.2 (качество воды), 6.4.2 (нехватка воды), 6.5.2 (трансграничные воды) и 6.6.1 (экосистемы).

В 2018 году WWAP (Всемирная программа оценки водных ресурсов, ЮНЕСКО) подготовила Сводный доклад по ЦУР-6 в области водоснабжения и санитарии за 2018 год, а также были подготовлены базовые отчеты о мониторинге для большинства задач ЦУР-6.

IGRAC принял участие в техническом совещании по показателю 6.5.2, состоявшемся в Будапеште в 2018 году. Кроме того, IGRAC поддержал участие IAH в совещании ООН по ЦУР в Вене. От имени сообщества, занимающегося подземными водами, президент Международной ассоциации гидрогеологов (IAH) выступил с заявлением о необходимости внедрения индикатора подземных вод в процесс мониторинга ЦУР. Для тренинга в Таиланде IGRAC подготовил специальную презентацию по управлению подземными водами и ЦУР. В декабре IGRAC выступил с докладом о влиянии подземных вод на экологический поток в рамках ЦУР6.4.2.

UN water

https://www.unwater.org/about-un-water/members-and-partners/international-groundwater-resources-assessment-centre-igrac

Международный центр оценки ресурсов подземных вод содействует международному обмену информацией и знаниями, необходимыми для устойчивого развития ресурсов подземных вод и управления ими во всем мире. С 2003 года IGRAC предоставляет независимую информационную и технологическую поддержку, уделяя особое внимание оценке трансграничных водоносных горизонтов и мониторингу подземных вод. Подробнее о миссии, целях и организации IGRAC здесь:

IGRAC

https://www.un-igrac.org/who-we-are

Миссия IGRAC заключается в содействии обеспечению доступности соответствующей информации и знаний о мировых ресурсах подземных вод во всем мире, с особым акцентом на развивающиеся страны, с целью поддержки устойчивого использования ресурсов подземных вод и управления ими, повышения роли подземных вод в комплексном планировании водных ресурсов и разъяснения воздействия подземных вод на окружающую среду. влияние подземных вод на экосистемы Земли.

В соответствии с общей целью “содействия устойчивому использованию ресурсов подземных вод и управлению ими посредством глобального обмена знаниями”, IGRAC разрабатывает глобальную информационную систему, проводит оценку подземных вод на трансграничном и глобальном уровнях, содействует улучшению мониторинга состояния ресурсов подземных вод и поддерживает управление знаниями на основе информации, полученной в ходе исследования.

IGRAC является Глобальным центром ЮНЕСКО по подземным водам, он также работает под эгидой ВМО (Всемирной метеорологической организации), является корпоративным партнером IAH (Международной ассоциации гидрогеологов) и пользуется финансовой поддержкой правительства Нидерландов. Офис IGRAC находится в Нидерландах.

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На веб-сайте Международного центра оценки ресурсов подземных вод говорится, что Центральная Азия является очень интересным регионом с точки зрения подземных вод, поскольку ее зависимость от подземных вод как источника питьевой воды и орошения растет в течение многих лет. Одной из основных причин такого роста является высыхание Аральского моря, которое является общим для Казахстана и Узбекистана и водосборным бассейном которого также являются части Таджикистана, Туркменистана, Кыргызстана, Казахстана, Афганистана и Пакистана.

IGRAC – Центральная Азия

https://www.un-igrac.org/regions/central-asia

Когда-то Аральское море было четвертым по величине озером в мире, но за последние пятьдесят лет его площадь сократилась на 90 процентов. “Несомненно, это одна из самых страшных экологических катастроф в мире”, – сказал Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун после посещения этого района. В 1997 году сократившееся Аральское море разделилось на южную узбекскую и северную казахскую части. В обеих частях было предпринято несколько инициатив по восстановлению Аральского моря.

Одним из основных направлений деятельности IGRAC в Центральной Азии является оценка подземных вод в Приташкентском водоносном горизонте, который находится на территории Казахстана и Узбекистана. Это тематическое исследование было одной из трех углубленных оценок, которые были проведены в рамках проекта “Управление ресурсами подземных вод в трансграничных водоносных горизонтах” (GGRETA). Кроме того, недавно IGRAC организовал Круглый стол по Аральскому морю для обсуждения основных проблем и решений в регионе.

Приташкентский водоносный горизонт

На первом этапе проекта GGRETA пилотное исследование Приташкентского водоносного горизонта – обобщение и интерпретация имеющейся информации – проводилось только в Казахстане. Поэтому приведенное ниже описание касается только казахстанской части водоносного горизонта. На втором этапе проекта узбекские ученые присоединились к своим казахстанским коллегам в совместных усилиях по оценке и моделированию ресурсов подземных вод Приташкентского водоносного горизонта. Первые шаги в этом направлении были сделаны на совещании экспертов в Ташкенте, состоявшемся в мае 2018 года.

Приташкентский трансграничный водоносный горизонт расположен на значительной глубине под относительно ровным участком предгорных и аллювиальных равнин, граничащим с Шардаринским водохранилищем и рекой Сырдарья на юге и западе, а также отрогами горных систем Тянь-Шань и Чаткало-Курамин на северо-востоке. Эта территория включает в себя три административных района Южного Казахстана и тринадцать районов в прилегающей части Узбекистана (включая столицу Ташкент). Разграничение водоносных горизонтов основано на границах геологической формации и местоположении основной зоны разгрузки водоносного горизонта. Приташкентский трансграничный водоносный горизонт является примером средних по размеру глубокозалегающих артезианских водоносных горизонтов с незначительным недавним пополнением.

IGRAC – Приташкентский водоносный горизонт

https://www.un-igrac.org/case-study/pretashkent-aquifer

Площадь, лежащая под Приташкентским трансграничным водоносным горизонтом, составляет приблизительно 17 000 км2, из которых 10 840 км2 приходится на Казахстан. Высота района колеблется от 214 м над средним уровнем моря на его западной границе до более 1000 м на востоке. Горные хребты, расположенные на востоке, за пределами района ПВГ, возвышаются более чем на 3600 м. В этом районе преобладает континентальный сухой климат с жарким летом (средняя температура июля от 25 до 30 °C) и относительно теплой зимой (средняя температура января от -4 до 0 °C). Осадки выпадают в основном в период с ноября по май – зимой в основном в твердом виде, в другие сезоны в виде дождей – и варьируются из года в год от 200-350 мм/год на юго–западе (Шардара) до 350-360 мм/год более северо-восточнее (Казыгурт), и даже примерно на 20% больше на восточной границе. Климат этого района характеризуется дефицитом осадков.

Около 92% населения из 5,5 миллионов человек проживает в Узбекистане, таким образом, плотность населения в узбекском секторе (который включает столичную территорию Ташкента) более чем на порядок выше, чем в казахстанском секторе. Эта разница в плотности населения отражается на доминирующих категориях экономической деятельности: в основном это сельское хозяйство и пищевая промышленность в казахстанском секторе по сравнению с машиностроением, химической промышленностью, металлургией и сельским хозяйством в узбекском секторе.

Постоянными реками в этом районе являются река Сырдарья (вдоль западной границы района) и река Келес (протекает параллельно и близко к границе с Узбекистаном). Оба они в значительной степени подпитываются таянием снега, и их среднегодовые объемы сброса составляют 37 и 0,96 км3 соответственно. Другие поверхностные водные объекты в этом районе включают две недолговечные реки, трансграничный Келесский оросительный канал (расход 8 м3/с в Сарыагашском районе) и Шардаринское водохранилище (площадь 900 км2). Все эти поверхностные водные источники используются для орошения и обводнения пастбищ. Кроме того, Шардаринское водохранилище является водно-болотным угодьем национального значения, известным благодаря различным исчезающим и редким видам плавающих птиц. Подземные воды представлены сложной последовательностью наложенных друг на друга геологических формаций. В некоторых из этих формаций грунтовые воды пресные, а в других – солоноватые. Неглубокие залегающие грунтовые воды (глубиной менее 3 м) находятся в основном вблизи рек и вдоль Шардаринского водохранилища.

Почти 99% всей забираемой воды используется в сельском хозяйстве (в основном для орошения), а оставшийся 1% – для бытового и общественного водоснабжения. На розлив и другие промышленные цели приходится менее 0,06%. Подземные воды, на долю которых приходится всего 5,1% всей забираемой воды, на первый взгляд кажутся незначительным источником водоснабжения, но это не так, поскольку только подземные воды соответствуют стандартам качества питьевой воды. Таким образом, снабжение населения питьевой водой почти полностью зависит от подземных вод. Большая часть подземных вод, используемых в бытовых целях (90%), и вся вода, используемая для бутилирования, поступают из Приташкентского трансграничного водоносного горизонта, в то время как подземные воды, используемые в сельскохозяйственных целях, отбираются из вышележащих трансграничных водоносных горизонтов.

Потребности в воде и водопотребление, вероятно, возрастут в будущем в связи с ростом населения (среднегодовой темп роста составил 2,6% за период 2005-2014 гг.), экономическим развитием (хотя площадь пахотных земель имеет тенденцию к сокращению) и, возможно, также изменением климата.

Рассматриваемый район является частью депрессивной геологической структуры, где за последние 140 миллионов лет скопилась толща отложений толщиной более 2000 метров. Эти отложения – песчаники, пески, гравий, валуны, илы, глины, аргиллиты и известняки – расположены субгоризонтальными слоями (слегка наклоненными и складчатыми), которые образуют чередование проницаемых слоев (пластов водоносного горизонта) и слоев, препятствующих поступлению грунтовых вод.

Верхние слои водоносного горизонта (из которых самый верхний имеет свободный уровень грунтовых вод), как правило, не являются трансграничными, и некоторые из них содержат солоноватую воду. Так называемый комплекс верхнемеловых сеноманских водоносных горизонтов, расположенный в нижней части осадочной толщи, однако, является непрерывным в регионе и трансграничным и называется Приташкентским трансграничным водоносным горизонтом (ПТВГ). Это самый важный водоносный горизонт в регионе, содержащий пресную воду, находящуюся в артезианских условиях и характеризующуюся проточными скважинами. Несмотря на то, что ПТВГ расположен на большой глубине (средняя глубина 1064 м), имеется значительный объем информации о его гидрогеологических и гидравлических свойствах.

Благодаря своей преимущественно большой глубине и гидравлической защите со стороны вышележащего регионального водоема, ПТВГ не подвержен загрязнению. Изменение климата не окажет существенного прямого воздействия (поскольку ресурсы водоносного горизонта практически невозобновляемы), но может оказать косвенное воздействие, потенциально увеличив потребность в воде в этом районе.

Основной проблемой, с которой сталкивается ПТВГ, является неизбежное истощение запасов подземных вод в ответ на их забор. По истечении определенного периода эксплуатации текущие скважины перестанут быть артезианскими, и их потребуется откачивать; в долгосрочной перспективе уровень грунтовых вод упадет ниже технически или экономически максимально допустимых глубин. Снижение давления грунтовых вод быстро распространится в поперечном направлении, в том числе за пределы международных границ.

Еще одной серьезной проблемой является потенциальное ухудшение качества подземных вод. Что касается ПТВГ, то загрязнению подвержены только зоны его подпитки, очень ограниченные по размеру. Тем не менее, постепенное снижение уровня воды в ПТВГ может спровоцировать проникновение солоноватых и минерализованных подземных вод из вышележащих слоев. Загрязнение неглубоких местных водоносных горизонтов, в конечном счете, может привести к их выводу из ПТВГ. /// nCa, 25 апреля 2024 г.