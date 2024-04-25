News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » TEIF 2024: Туркменистан реализовал совместно с ИБР проект стоимостью 273 млн.долл.США по внедрению высокоскоростного интернета

TEIF 2024: Туркменистан реализовал совместно с ИБР проект стоимостью 273 млн.долл.США по внедрению высокоскоростного интернета

By

Туркменистан совместно с Исламским банком развития реализован проект стоимостью 273 миллионов долларов США по обеспечению населения страны высокоскоростным интернетом. Об этом сообщил Председатель агентства “Туркменарагатнашык” (Туркмен связь) Хаджымырат Худайгулыев в своей презентации на международном энергетическом инвестфоруме в Париже (TEIF 2024).

Худайугулыев рассказал о развитии цифровой экономики и телекоммуникационной системы в Туркменистане.

Так, в соответствии с Концепцией развития цифровой экономики, перед коммуникационным сектором страны стоит ряд задач – это создание электронного правительства, развитие электронной торговли, развитие телемедицины, образования, внедрение биометрических технологий, развитие умных городов, повышение эффективности всех отраслей за счёт использования информационных технологий и др.

Также отмечалось, что в Туркменистане установлено 8 межгосударственных оптико-волоконных направлений передачи информации. За последние три года общий объем международных интернет-каналов увеличился в 10 раз.

И впереди еще немало проектов, запланированных к реализации и открывающих широкие возможности для иностранного инвестиционного участия. В их числе – создание современного дата-центра, строительство и запуск второго национального космического спутника, размещение серверного и сетевого оборудования, кадровая подготовка, прокладка оптико-волоконных линий связи по дну Каспийского моря по направлению Туркменистан – Азербайджан.

Пользуясь случаем, руководитель «Туркменарагатнашык» пригласил присутствующих принять участие в конференции и выставке телекоммуникационного сектора Туркменистана «Туркментел 2024», которые состоятся 14-16 ноября 2024 года в Ашхабаде. ///nCa, 25 апреля 2024 г.

 

 

Related posts:

  1. TEIF 2024: Туркменистан реализует ряд проектов на западе страны по освоению углеводородных и минеральных ресурсов
  2. TEIF 2024: Энергетический сектор Туркменистана ведет переговоры с иностранными инвесторами
  3. Туркменистан реализует кораблестроительный проект стоимостью свыше 150 млн.долларов США
  4. В Париже пройдет Туркменский энергетический инвестиционный форум (TEIF 2024) 24-25 апреля 2024 года
  5. TEIF 2024: Объем обязательств Туркменистана перед внешними кредиторами не превышает 5% от ВВП страны – Общий объем внешний торговли Туркменистана в 2023 году составил $ 18,99 млрд
  6. Проект подачи воды из Каспийского моря в Ашхабад реализуется совместно с испанскими специалистами
  7. Цифровая трансформация: развитие интернета и сотовой связи в Туркменистане
  8. ПРООН совместно с ЮНИСЕФ в Туркменистане провела встречу со студенческой молодежью
  9. Туркменистан: Перечень выставок, ярмарок, конференций и фестивалей, организуемых  министерствами и ведомствами в 2024 году
  10. Туркменистан примет участие в выставке TIBCO-2024 в Румынии и выставке Rest Tour Expo-2024 в Беларуси
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan