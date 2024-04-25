USAID завершил в Туркменистане реализацию Программы по содействию совершенствования государственного управления

Агентство США по международному развитию (USAID) завершило реализацию Программы по содействию совершенствования государственного управления в Туркменистане (GSP), реализованной компанией Q2 Impact.

Запущенная в 2015 году, программа сотрудничала с Меджлисом (Парламентом) Туркменистана, Академией государственной службы Туркменистана, а также с более 40 государственными учреждениями, общественными организациями (ОО) и частными предприятиями с целью усовершенствования государственного управления и законотворческих процессов в стране, сообщает Посольство США в Туркменистане.

За время реализации программа GSP организовала более 400 семинаров и тренингов по вопросам эффективного управления, законотворчества, гендерного равенства и устойчивого экономического развития для более 5000 участников.

Программа также способствовала внесению изменений в 33 закона и нормативных акта по таким темам, как предотвращение торговлей людьми, частные инвестиции в переработку отходов, инклюзивные социальные услуги и мониторинг окружающей среды.

На протяжении всей своей работы программа GSP, подчеркивая важную роль цифровизации, поддерживала внедрение современных систем электронного управления, таких как база данных в области здравоохранения, земельный кадастр и системы метеорологических данных.

В сотрудничестве с такими стратегическими партнерами, как Меджлис, Академия государственной службы и министерства Туркменистана, программа GSP также подготовила несколько ресурсов – цифровое Руководство по основам парламентской работы и технике законотворчества для депутатов, первое в Туркменистане мобильное приложение, включающее трехъязычный словарь по информационным технологиям и соответствующие учебные видеоматериалы для государственных служащих, а также пособия по национальным стандартам финансовой отчетности для государственных учреждений.

Стремясь к расширению инклюзивности, программа GSP запустила первые в стране услуги по сурдопереводу в партнерстве с Обществом слепых и глухих Туркменистана. Эта программа помогла около 500 лицам с нарушениями слуха взаимодействовать с государственными учреждениями во всех велаятах и более 70 лицам улучшить свои навыки владения языком жестов.

Кроме того, программа GSP сотрудничала с общественной организацией «Енме» проводила тренинги и семинары по механизмам инклюзивного трудоустройства для государственных служащих и представителей общественных организаций. В результате, в Законы “Об общественных объединениях” и “О предприятиях” были внесены поправки, способствующие развитию инклюзивности и улучшения условий для людей с ограниченными возможностями в сфере труда.

Не останавливаясь на достигнутом, USAID объявил о новом проекте, который продолжит работу GSP по дальнейшему совершенствованию государственного управления в стране. ///nCa, 25 апреля 2024 г.