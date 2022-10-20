Европейский проект по управлению границами передал Туркменистану техническое оборудование

19 октября Программа содействия управлению границами в Центральной Азии (БОМКА10) официально передала различные активы Государственной пограничной службе, Государственной таможенной службе и Государственной ветеринарной службе Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана, сообщается в пресс-релизе программы.

Общая стоимость переданного оборудования составляет 19 263 евро.

Государственная таможенная служба Туркменистана получила компьютерное оборудование, а Государственная ветеринарная служба Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана – три ноутбука и четыре Wi-Fi роутера. Эти активы были приобретены БОМКА 10 на основе специального запроса национальных партнеров для дальнейшего укрепления технической базы их соответствующих агентств.

Кроме того, три собаки и тренировочное оборудование были предоставлены Государственной пограничной службе Туркменистана после завершения специальных мероприятий по обучению К9. Передача была подписана представителем Государственной пограничной службы Туркменистана.

В период с июля по октябрь 2022 года в рамках программы было проведено два тренинга для инструкторов K9 по поиску взрывчатых веществ и собак по поиску наркотиков. После 12-недельного курса, проведенного в странах ЕС, кинологи-инструкторы обрели навыки, знания и материалы для продолжения обучения в своих агентствах. В дополнение ко всем образовательным предметам инструкторы получили вышеупомянутых собак и оборудование для их дрессировки.///nCa, 19 октября