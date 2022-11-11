ТАПИ может обеспечить транзит казахстанского газа в Пакистан

Перспективы сотрудничества в энергетической сфере между Пакистаном и Казахстаном были обсуждены на встрече заместителя Премьер-Министра – министра торговли и интеграции Казахстана Серика Жумангарина с федеральным министром промышленности и производства Пакистана Сайед Муртаза Махмудом.

В частности, речь идет о возможном транзите газа с использованием мощностей газопровода «Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия» (ТАПИ), сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана.

«Наши потребности в энергоресурсах ежегодно растут. Рынок Пакистана очень емкий, население страны составляет свыше 200 млн человек. У нас нет полезных ископаемых, но есть выгодное транспортное сообщение, железнодорожная инфраструктура», — сказал Муртаза Махмуд.

Пакистанская сторона озвучила готовность предоставить Казахстану выход к морю и на рынки стран Персидского залива через порт Гвадар.

Стороны договорились детально обсудить затронутые вопросы на 11-м заседании Совместной межправительственной комиссии, которое пройдет в декабре текущего года в Исламабаде.

Растущий энергетический кризис вынуждает Пакистан вести поиск новых поставщиков, в том числе и в регионе Центральной Азии.

Ранее, государственный министр нефти этой страны Мусадик Малик сообщил о том, что переговоры о закупке энергоносителей ведутся с Казахстаном и Узбекистаном, а также с Туркменистаном об импорте СПГ. ///nCa, 11 ноября 2022 г.