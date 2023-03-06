Посол Мовламов: Пакистан – стратегический партнер по реализации проекта ТАПИ

Посол Туркменистана в Пакистане Атаджан Мовламов заявил, что Туркменистан рассматривает Пакистан в качестве стратегического партнера в реализации проекта газопровода ТАПИ (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия).

Эти слова были сказаны туркменским полпредом во время семинара на тему “Туркмено-пакистанские отношения – стремление к совместному будущему”, который был организован Центром Пакистана и международных отношений (Center of Pakistan and International Relations (COPAIR) в сотрудничестве с медиа-группой “Пакистан в мире”, пишет газета «Daily Parliament Times».

По словам Мовламова, вопросы о финансирование проекта ТАПИ не проблематичны.

«Афганистан готов сотрудничать по ТАПИ. Мы гибко подходим к обсуждению дальнейших путей с Пакистаном. Государственный министр нефти Пакистана недавно посетил Туркменистан для дальнейшего обсуждения проекта ТАПИ. Обе страны привержены проекту. ТАПИ предназначен не только для экономики, но и для мира в регионе», – сказал Посол Туркменистана.

Председатель COPAIR Амна Мунавар Аван в своем выступлении подчеркнула необходимость максимального взаимодействия между деловыми кругами обеих стран посредством воздушных и автомобильных сообщений, цифровой связуемости.

Бывший председатель Национальной комиссии Пакистана по правам ребенка г-жа Афшан Техсин Баджва высоко оценила гуманитарную помощь правительства Туркменистана, оказанную Пакистану и Турции в сложные времена, переживаемые этими странами. Она также поприветствовала шаги, предпринятые правительством Туркменистана по реализации Целей устойчивого развития ООН.

Выступавшие подчеркнули важность скорейшего завершения проекта ТАПИ, поскольку обе стороны уже проделали огромную работу над созданием энергетического коридора, который может изменить судьбу стран-участниц.

Посольство Туркменистана и COPAIR подготовили к семинару документальные фильмы об истории двусторонних отношений и будущих аспектах сотрудничества. Участники семинара также были ознакомлены с социально-экономическими событиями в Туркменистане.

В частности, на встрече был представлен проект основанного на концепции «умного» города нового, современного административного центра Ахалского велаята – города Аркадаг.

На семинаре также были обсуждены пути использования имеющегося потенциала торгово-экономического сотрудничества Туркменистана и Пакистана, в том числе, путём организации выставок, обменов контактов и прямых переговоров между бизнес-кругами двух стран.

Выступавшие были единодушны в том, что у туркмено-пакистанского сотрудничества большие перспективы, ведь Пакистан – страна, испытывающая энергетический голод, а Туркменистан стремится поделиться своими огромными ресурсами со странами региона. ///nCa, 6 марта 2023 г. (источник фото – МИД Туркменистана)