Передовые технологии, «зелёная» энергетика, строительство «умных» городов – Туркменистан и Германия рассматривают потенциал сотрудничества

В среду, 24 апреля, Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с исполнительным директором Восточного комитета германской экономики Михаэлем Хармсом.

Германия является одним из важных партнёров Туркменистана в Европейском Союзе, подчеркнул Председатель Халк Маслахаты. В данном контексте, одним из приоритетных направлений двустороннего взаимодействия является торгово-экономическая сфера.

Отмечалось, что Туркменистан и Германия весьма эффективно сотрудничают в медицинской промышленности, сельском хозяйстве, банковском секторе, а также транспортно-коммуникационной сфере. Ряд крупнейших германских компаний на протяжении многих лет успешно работают на туркменском рынке.

В ходе встречи исполнительный директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс отметил значимость разработанной в прошлом году между Туркменистаном и Германией карты стратегического сотрудничества, которая включает проекты в области энергетики, химической индустрии, АПК, транспортного коридора между Европой и Китаем, «зелёной трансформации», модернизации водного хозяйства и по многим другим конкретным вопросам.

Стороны высоко оценили роль Восточного комитета германской экономики в налаживании партнёрских контактов Туркменистана с немецкими компаниями. В данной связи было подтверждено намерение сторон и далее продолжать сотрудничество в целях наращивания торгово-экономических связей и привлечения новых инвестиций на туркменский рынок.

В ходе встречи Хармс отметил значимость состоявшегося в сентябре прошлого года рабочего визита Аркадага в Германию. Особый акцент также был сделан на плодотворности состоявшихся в Берлине переговоров на высшем уровне в формате «Центральная Азия+Германия».

Примечательно также, что в ходе визита германской компании «Goetzpartners» в Туркменистан в начале этого года был подписан Меморандум, способствующий созданию медицинского кластера в городе Аркадаг.

Гурбангулы Бердымухамедов пригласил исполнительного директора Восточного комитета германской экономики гораздо шире использовать имеющийся потенциал, в частности, в области передовых технологий, «зелёной» энергетики, строительства инклюзивных и «умных» городов, и подчеркнул готовность рассмотреть конкретные предложения со стороны Комитета.

В свою очередь, Хармс высказал уверенность в дальнейшем успешном развитии межгосударственных отношений в различных направлениях и обогащении их качественно новым содержанием. ///nCa, 25 апреля 2024 г.