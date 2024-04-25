TEIF 2024: ключевые пункты дискуссий первого дня Международного инвестфорума энергетического сектора Туркменистана в Париже

Более 300 делегатов из 31 страны мира собрались в Париже на Международный инвестиционный форум по привлечению инвестиций в энергетический сектор Туркменистана (TEIF 2024).

В числе участников – представители международных организаций, в том числе ЕЭК ООН, ОПЕК, Глобальный газовый центр (GGC), Международное энергетическое агентство (IEA), делегаты от крупнейших нефтегазовых компаний, в том числе долгосрочных партнёров Туркменистана – Petronas, CNPC, ADNOC, Dragon Oil, Bouygues Bâtiment International, GaffneyCline. Ключевыми спикерами первого дня форума стали руководители национальных компаний углеводородного сектора – государственных концернов «Туркменгаз», «Туркменнебит».

Десятки выступлений, идей и мнений, оценок и перспектив, прозвучавших в ходе четырёх сессий (пленарной и трех панельных дискуссий), объединились одним общим посылом. Растущая урбанизация в мире (только к 2030 году еще миллиард людей переместится жить в городскую среду, а это потребует почти 50 новых городов размером с Париж), рост экономической активности требуют больше энергии.

Спрос на энергию, по данным ОПЕК, к 2045 году вырастет на 23%. Миру нужно больше чистой и доступной энергии. При этом ни один источник энергии “в одиночку” не выдержит подобной нагрузки для обеспечения адекватного уровня энергетической безопасности.

Природный газ – это важнейший элемент энергетического перехода. Естественно, что в русле усилий мирового сообщества к достижению нулевых выбросов парниковых газов необходимо увеличение инвестиций в низкоуглеродные технологии, технологии улавливания выбросов, повышение энергоэффективности, возобновляемую энергетику, циркулярную экономику.

Между тем, спрос на нефть растет и к 2045 году вырастет на 17%, спрос на газ увеличится на 28%. К этому времени доля нефти и газа в мировом энергетическом миксе составит 55%. Это почти тот же уровень, что и в сегодняшнем мире. Нефтегазовый сектор к 2045 году потребует инвестиций в размере 14 триллионов долл.США, заявляют в ОПЕК.

Туркменистан, как обладатель 4-х по величине доказанных углеводородных ресурсов, готов поставить свои энергоресурсы на службу человечеству. И с этой целью, страна неоднократно заявляла о расширении возможностей для иностранных инвесторов в энергетическом секторе, во всех его отраслях.

Добыча, глубокая переработка, нефтегазохимическая индустрия, возобновляемые источники энергии, транспортная инфраструктура, экологические аспекты разработки углеводородных месторождений – это сферы, где Туркменистан готов к равноправному диалогу и партнерству с зарубежными инвесторами.

При этом Туркменистан предлагает зарубежным инвесторам стабильную экономическую и политическую ситуации, что немаловажный фактов в сегодняшнем мире, полном вызовов, и крепкую наработанную законодательную базу.

Ключевым условием комплексной стратегии развития национальной газохимической и нефтеперерабатывающей отраслей выступает обеспечение экологической безопасности региона. Как известно, на 28-й Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-28) Туркменистан заявил о присоединении к Глобальному метановому обязательству и продолжении активного сотрудничества с международными организациями и государствами-партнёрами по решению климатических проблем.

Страна на систематической основе предпринимает практические действия в данном направлении. Так, в рамках проекта USAID Power Central Asia ведутся работы по определению количества выбросов метана по всей территории Туркменистана. К концу мая, предположительно, будет готов отчет по метановым выбросам.

Кроме того, Туркменистан сотрудничает с Офисом Постоянного координатора ООН, ЮНЕП, ЕЭК ООН, ПРООН, по оценке выбросов метана, а также подготовке предложений по реализации проектов, направленных на сокращение выбросов в нефтегазовом секторе.

Также, Туркменистан выступил с инициативой размещения у себя Регионального центра по климатическим технологиям. Центр будет заниматься анализом и разработкой моделей трансферта технологий в области митигации, преодоление правовых, технических, финансовых барьеров при трансферте, согласно потребностям стран ЦА. И сегодня регион нуждается в технологиях по преодолению климатических изменений по двум направлениям – сельское хозяйство с акцентом на продовольственную безопасность и уменьшение выбросов метана. Центр будет работать на некоммерческих основах, финансирование первых пяти лет деятельности центра будет осуществляться правительством Туркменистана.

***

В числе представленных на TEIF2024 перспективных инвестицонных проектов – проекты разработки крупнейшего газового месторождения «Галкыныш».

Вот несколько фактов, озвученным госконцерном «Туркменгаз», касательно Галкыныша:

-Галкыныш – второе по величине газовое месторождение в мире с оценочными запасами в 27,4 трлн кубометров.

-Завершившийся первый этап освоения месторождения обеспечивает поставки 30 млрд кубометров газа в Китай ежегодно.

-Второй этап разработки позволит нарастить поставки на 25 млрд кубометров.

-Третий этап станет ресурсной базой для проекта газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия мощностью 33 млрд кубометров в год.

-Всего предусмотрено 7 этапов разработки месторождения. Поэтапное освоение позволяет регулировать инвестиционные потоки.

-В период постоянного отбора газа валовая добыча газа по всему месторождению достигнет более 200 млрд.кубометров год

-Действующий фонд эксплуатационных скважин включает 52 скважины.

-Проектный дебит скважин составляет 1,5 млн.кубометров газа в сутки, потенциальные возможности пласта позволяют длительное время эксплуатировать скважины с дебитом 2 млн.кубометров в сутки.

-Chuantsin Drilling engineering company при CNPC пробурила на Галкыныше три оригинальные скважины – их правильное расположение позволило достичь проектного дебита около 3 млн.кубометров газа в сутки.

-Будущие направления совершенствования технологий на Галкыныше: газодинамические исследования плотных карбонатов и рифов, технология бурения высокодебитных скважин глубиной до 5000 метров в условиях аномально высокого пластового давления и большого этажа газоносности, дизайн оборудования для сбора и подготовки газа к транспортировке, утилизация серы и углекислого газа (10% в составе газа на Галкыныше – это кислые газы).

Примерами успешного вывода туркменских энергоносителей на мировые рынки служит проект газопровода в Китай, который транспортирует порядка 30 млрд.кубометров газа в КНР. Этот объем замещает 60 млн.тонн угля, внося вклад в улучшение экологической обстановки в стране.

Другой проект, которые продвигается Туркменистаном в южноазиатском направлении, это проект газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), который призван поставлять в эти страны 33 миллиарда кубометров газа в год.

Мухамметмырат Аманов, Председатель Совета директоров, TAPI Pipeline Company Ltd, заявил на форуме, что строительство туркменского участка газопровода полностью завершено. В настоящее время продолжаются переговоры с действующим руководством Афганистана, по ключевым проектным соглашениям (соглашение принимающей страны, соглашение на транспортировку газа, обеспечение безопасности, соглашение на приобретение земельного участка).

Все переговоры ведутся с учетом международных стандартов.

Пакистан рассматривает включение ТАПИ в акт по защите иностранных инвестиций, чтобы снизить риски для потенциальных международных кредиторов.

Также, «Туркменгаз» продолжает переговоры с несколькими международными компаниями, которые выразили интерес к проекту ТАПИ.

Аманов подчеркнул, что Туркменистан стремится к скорейшей реализации проекта ТАПИ, насколько это возможно практически. Туркменистан в настоящее время находится в тесном контакте с правительственными структурами в Афганистане и Пакистане в целях реализации сегмента газопровода протяженностью 150 км, протягивающегося от туркмено-афганской границы до Герата.

Этот участок важен с точки зрения обеспечения энергией промышленных объектов и домашних хозяйств в районе Герата, поступления доходов от проекта. Кроме того, доведение газопровода до Герата повысит уровень доверия среди международных инвесторов и кредиторов в том, что проект ТАПИ будет успешно реализован.

Что касается экологического аспекта ТАПИ, то Аманов привел следующее соотношение в качестве примера, демонстрирующего экологичность газа, как источник энергии: 1 млн.британских термальных единиц потребленного газа производит примерно на 91 кг меньше углекислого газа, чем уголь и приблизительно на 72 кг меньше CO2 , чем нефть.

Еще одна многообещающая сфера привлечения инвестиций в энергетический сектор Туркменистана – это освоение шельфовых месторождений туркменского сектора Каспийского моря. В частности, приоритетное внимание уделено блокам 11, 12, 16, 21, 23 и 24. По данным блокам имеется достаточная геолого-разведочная информация (картирование, результаты 2D и 3D исследования, сейсмические данные, определение перспективных участков), подготовлена презентационная документация. Одним словом, имеющаяся база данных дает право говорить о том, что там присутствуют крупные запасы углеводородов.

Другие перспективные направления в нефтяной отрасли Туркменистана, которые потенциально привлекательны для иностранных капиталовложений и партнерства – это бурение горизонтальных скважин, разработка месторождений со сложными геологическими условиями, добыча труднодоступной нефти на зрелых месторождениях, переработка нефти и производство нефтехимической продукции.

***

Сегодня форум продолжит свою работу в двух сессиях – «Роль финансовых институтов в продвижении проектов в области чистой энергии и современной инфраструктуры», «Ускорение процесса привлечения инвестиций в новые проекты Туркменистана в области строительства, газохимии, транспорта и коммуникаций». ///nCa, 25 апреля 2024 г. (фото – Turkmenportal)