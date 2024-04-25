Президент Туркменистана принял Государственного секретаря по иностранным делам, делам Содружества и развития Великобритании

В среду, 24 апреля, Президент Сердар Бердымухамедов принял Государственного секретаря по иностранным делам, делам Содружества и развития Великобритании Дэвида Кэмерона.

Как подчёркивалось, Великобритания выступает одним из важных партнёров Туркменистана в Европейском регионе. Межгосударственные отношения постоянно развиваются на основе обоюдного уважения, дружбы и взаимопонимания.

За прошедшие годы накоплен положительный опыт сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

«Мы придаём большое значение развитию отношений с зарубежными странами на основе дружбы, равенства и взаимного уважения. Считаем необходимым использовать международное право и исключительно дипломатические инструменты для разрешения возникающих конфликтов», – сказал Президент Сердар Бердымухамедов.

Туркменистан выдвинул ряд международных инициатив, направленных на поддержание мира, доверия и культуры диалога в рамках крупных авторитетных организаций, прежде всего ООН, которые получили широкую поддержку. В этом связи, Президент поблагодарил британскую сторону за поддержку недавно принятой по инициативе Туркменистана Резолюции «2025 год – Международный год мира и доверия».

Касаясь темы торгово-экономических отношений, стороны отметили динамику развития двустороннего товарооборота, конструктивный характер взаимодействия с британскими компаниями.

В целях дальнейшего расширения экономического сотрудничества, по мнению сторон, целесообразно использовать возможности Туркмено-британского торгово-промышленного совета. В качестве перспективных направлений взаимодействия названы нефтегазовая отрасль, сельское хозяйство и новые технологии. Как отмечалось, британским компаниям оказывается поддержка для эффективного ведения бизнеса на туркменском рынке.

Одной из тем обсуждения стали вопросы изменения климата. Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан полностью поддерживает предложения международного сообщества в этом направлении и проводит конкретную деятельность в сфере «зелёного» роста. Как известно, Туркменистан присоединился к Глобальному метановому обязательству во время 28-й Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-28), состоявшейся в городе Дубай (ОАЭ) в прошлом году.

Стороны также отметили имеющиеся широкие возможности для развития сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере. Туркменистан выражает готовность к партнёрству с Великобританией в сфере образования, в частности в области использования целевых программ и содействии обучению английскому языку. ///nCa, 25 апреля 2024 г.