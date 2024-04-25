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TEIF 2024: Объем обязательств Туркменистана перед внешними кредиторами не превышает 5% от ВВП страны – Общий объем внешний торговли Туркменистана в 2023 году составил $ 18,99 млрд

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На сегодняшний день общий объем внешних обязательств Туркменистана перед иностранными кредиторами не превышает 5% от ВВП. Об этом заявил Председатель Правления Государственного банка внешнеэкономической деятельности Туркменистана Рахимберды Джепбаров, выступая на Международном форуме по привлечению инвестиций в энергетический сектор Туркменистана в Париже.  

Джепбаров также отметил, что правительство Туркменистана проводит ответственную сбалансированную политику в области привлечении внешних займов.

Как заявил глава правления ТВЭБ, у Туркменистана нет просрочек по выплатам иностранных кредитов, что в очередной раз демонстрирует высокую надежность и платёжеспособность страны.

По словам Джепбарова, фундаментальные факторы, которые делают Туркменистан надежным партнером для иностранных инвесторов, включают миролюбивую внешнюю политику и внутреннюю стабильность. Эти факторы также подкреплены также богатыми природными ресурсами, динамично развивающееся логистической и транспортной системой, политикой открытых дверей.

Туркменистан создал благоприятные условия для привлечения прямых иностранных инвестиций  – в частности, это соответствующая правовая база, которая систематически улучшается и обеспечивает защиту иностранных капиталовложений. Также, упрощена налоговая система для МСП.

В 2020 году были внесены важные поправки в Закон “Об углеводородных ресурсах”, под действие которого теперь подпадают не только добыча, но и переработка углеводородного сырья. Таким образом, нефтегазовый сектор становится более привлекательным для иностранного бизнеса.

 В рамках продолжающихся усилий по цифровизации экономики страны, внедряются принципы «единого окна», что улучшает условия для местных и зарубежных инвесторов.

Туркменистан открыт к созданию совместных инвестиционных компаний с зарубежными финансовыми институтами. В качестве примера Джепбаров привел создание в 2021 году Государственным банком внешнеэкономической деятельности совместной инвестиционной компании с Фондом развития Абу-Даби (ADFD). Целевой капитал инвестиционной компании составил $100 млн.долл.США.

Говоря о специфичных секторах и проектах, которые стимулируют экономический рост в Туркменистане, председатель правления ТВЭБ отметил, что финансирование фокусируется на таких отраслях, как промышленность, ТЭК, транспортно-телекоммуникационная инфраструктура, развитие частного сектора, создание агропромышленных комплексов, социально-ориентированные проекты в области здравоохранения и рационального водопользования.

И конечно, Туркменистан поддерживает финансово проекты зеленой энергетики. Совместно с Фондом развития Абу-Даби начато финансирование проекта по возобновляемой энергетике.

Во время выступления Джепбарова, на слайдах его презентации были приведены следующие данные, касающиеся инвестиционной динамики в стране:

Основные внешнеэкономические показатели на 31 декабря 2024 года:

  • Рост ВВП – 6,3%
  • Объем внешней торговли – 18,99 млрд.долл.США
  • Экспорт – 11,43 млрд.долл.США
  • Импорт – 7,56 млрд.долл.США
  • Сальдо внешней торговли – 3,87 млрд.долл.США

Крупнейшие страны-инвесторы и инвесторы-международные финансовые институты в экономику Туркменистана:

  • Япония – 41%
  • Исламский Банк Развития – 24%
  • Азиатский Банк Развития  – 15%
  • США  – 7%
  • Германия  – 4%
  • Китай – 3%
  • Швейцария – 3%
  • Саудовская Аравия, Италия и ОАЭ  – 3%

Разбивка инвестиций по секторам экономики

  • Нефтегазовой промышленность – 27%
  • Электроэнергетика – 25%
  • Химическая промышленность и текстильная промышленность – 18%
  • Транспорт и коммуникации – 16%
  • Сельское хозяйство – 8%
  • Частный сектор – 5%
  • Здравоохранение – 1%.

///nCa, 25 апреля 2024 г.

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