Пакистан привержен реализации энергетических проектов с Туркменистаном

Пакистан привержен своевременному завершению проекта газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) и проектов по передаче электроэнергии Tуркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП). Об этом заявил спикер Национальной Ассамблеи Пакистана Раджа Первез Ашраф во время встречи с Послом Туркменистана в Исламабаде Атаджаном Мовламовым.

Глава нижней палаты парламента Пакистана поприветствовал продуктивные встречи, проведенные в Туркменистане технической делегацией во главе с государственным министром нефти Мусадиком Маликом в сентябре 2022 года.

Обсуждая вопросы торгово-инвестиционного сотрудничества, спикер подчеркнул необходимость расширения двусторонней торговли. В этой связи он пригласил Туркменистан воспользоваться возможностями морских портов Пакистана Гвадар, Бен-Касим и Карачи, открывающих выход для торговых связей с Ближним Востоком, Африкой и за пределами региона.

В региональном контексте Первез рассказал о видении Пакистана по налаживанию устойчивого и ориентированного на результат взаимодействия со странами Центральной Азии в рамках политики “Видение Центральной Азии”, которая фокусируется на пяти ключевых областях: политика, торговля и инвестиции, энергетика и связь, безопасность и оборона, а также обмены между людьми.

В свою очередь, Посол Туркменистана выразил свое удовлетворение нынешним состоянием двусторонних отношений между двумя странами и выразил готовность к дальнейшему укреплению политических, экономических и культурных связей.///nCa, 9 февраля 2023 г.