Президент Туркменистана посетил Иран с официальным визитом – Лидеры договорились в будущем подписать договор о партнерстве на 20 лет

Отчет nCa

15 июня 2022 года в Тегеране состоялись переговоры на высшем уровне между Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и Президентом Ирана Сейед Эбрахим Раиси.

Лидеры двух соседних стран провели встречи в формате «один на один» и в расширенном составе с участием делегаций.

Переговоры в формате «один на один»

В Иране искренне гордятся успехами дружественного туркменского народа, достигнутыми за годы независимости, заявил Раиси, добавив, что в его стране визиту главы Туркменистана придаётся особое значение, поскольку нынешние переговоры расцениваются как новый яркий знак нерушимости уз дружбы и добрососедства, которые служат основой плодотворного межгосударственного диалога.

Одним из приоритетных векторов внешней политики Туркменистана выступает упрочение базирующегося на принципах обоюдного уважения и партнёрства с государствами мира, прежде всего с ближайшими соседями, подчеркнул Президент Сердар Бердымухамедов, отметив, что огромное значение придаётся расширению сотрудничества с Исламской Республикой Иран.

Исламская Республика Иран является давним и крупным торгово-экономическим партнёром Туркменистана. Две страны развиваются отношения в топливно-энергетическом, транспортно-коммуникационном и сельскохозяйственном секторах. Значимую роль играет Межправительственная туркмено-иранская комиссия по экономическому сотрудничеству.

Как отмечалось, большое внимание также уделяется развитию культурно-гуманитарного диалога между Туркменистаном и Исламской Республикой Иран.

Позитивный характер имеет межгосударственное сотрудничество в рамках крупных международных и региональных структур, в том числе Организации Объединённых Наций.

Туркменистан готов к продолжению совместной деятельности, направленной на развитие в перспективе продуктивных отношений с Ираном в различных сферах, заявил Президент Сердар Бердымухамедов.

Пользуясь случаем, Туркменский лидер пригласил своего иранского коллегу посетить с официальным визитом Туркменистане в любое удобное для него время.

Собеседники обменялись мнениями по широкому спектру вопросов партнёрства как в двустороннем формате, так и в рамках крупнейших авторитетных организаций, и обсудили актуальные вопросы региональной и международной политики, представляющие взаимный интерес.

Переговоры в расширенном формате

Далее переговоры продолжились в расширенном составе.

Президент Сейед Эбрахим Раиси поприветствовал Президента Сердара Бердымухамедова и представительную делегацию Туркменистана.

Это первый визит в Тегеран главы государства соседней страны после вступления в должность Президента, подчеркнул он.

Отмечая, что туркмено-иранское сотрудничество базируется на мощном фундаменте многолетнего плодотворного взаимодействия, глава Ирана высказался за его активизацию по всем направлениям.

Остановившись на приоритетных векторах межгосударственного взаимодействия, Президент Сейед Эбрахим Раиси подчеркнул, что политическая воля ИРИ заключается в стремлении к расширению взаимоотношений с Туркменистаном. Достижению этой цели будут способствовать достигнутые договорённости, закреплённые соответствующими соглашениями и меморандумами.

В числе основных направлений двустороннего партнёрства были названы транспортно-коммуникационная сфера и энергетический сектор. Упрочению взаимосвязей в этих областях призвано содействовать эффективное использование потенциала сформированной за последние годы инфраструктуры.

Как отмечалось, сложение совместных усилий в реализации имеющихся возможностей позволит в ближайшее время придать туркмено-иранскому торгово-экономическому сотрудничеству качественно новое содержание, значительно увеличить взаимный товарооборот, диверсифицировать его структуру и масштабы.

Важным направлением межгосударственного диалога было и остаётся взаимодействие в гуманитарной сфере.

С удовлетворением констатировав схожесть принципов и подходов к основным вопросам международной политики, Президент Сейед Эбрахим Раиси подчеркнул обоюдное стремление сторон к укреплению мира и стабильности, установлению климата доверия и взаимопонимания в регионе.

Выразив уверенность, что переговоры в Тегеране придадут новую динамику развитию взаимовыгодного партнёрства между двумя государствами-соседями, иранский лидер предоставил слово главе Туркменистана.

Президент Сердар Бердымухамедов, в свою очередь отметил, что отношения добрососедства, дружбы, братства и взаимопонимания между Ираном и Туркменистаном укрепляются и развиваются, новое качество обретает двустороннее торгово-экономическое сотрудничество, создаются условия для последовательного расширения культурно-гуманитарных связей. Договорно-правовую базу плодотворного партнёрства составляют межгосударственные, межправительственные и межотраслевые документы.

Во внешнеполитическом векторе наши позиции, прежде всего связанные с поддержанием и упрочением международной и региональной безопасности и стабильности, выступают основой эффективного взаимодействия. В современных условиях большое значение имеет расширение дальнейшего двустороннего взаимодействия в рамках Организации Объединённых Наций, Организации Исламского Сотрудничества, Организации Экономического Сотрудничества и других международных и региональных структур.

Президент Сердар Бердымухамедов поблагодарил руководство Ирана за поддержку нейтральной внешней политики Туркменистана и соавторство Резолюций, принятых Генассамблеей ООН по инициативе Туркменистана.

В совместных действиях в политической и дипломатических сферах основная роль отводится борьбе с такими вызовами современности, как международный терроризм, незаконный оборот наркотических средств и организованная преступность.

Глава Туркменского государства предложил во втором полугодии провести в Ашхабаде заседание Межправительственной комиссии по консульским, пограничным и таможенным вопросам между Туркменистаном и Исламской Республикой Иран с целью обсуждения всех тем, связанных с укреплением двустороннего взаимодействия в пограничной и других сферах.

Затрагивая каспийскую тематику, Президент Туркменистана отметил: «Безусловно, формирование Каспийской транспортной системы, функционирующей на полную мощность, требует от наших стран решения ряда специфических задач. Туркменистан готов с партнёрами приступить к работе по предоставлению тарифных льгот, упрощению таможенных операций, налаживанию продуктивных контактов между национальными операторами и другим важным вопросам».

Также туркменский лидер, говоря о предстоящем саммите прикаспийских государств, заявил, что в повестку дня саммита могут войти такие вопросы, как продвижение взаимодействия в области борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и приграничной преступностью, по линии экологии, инноваций и гуманитарной сфере.

Говоря об афганской проблематике, Президент Туркменистана предложил провести в ближайшее время встречи специальных представителей Туркменистана и Ирана по Афганистану.

По словам Президента Сердара Бердымухамедова, одним из значимых векторов долгосрочного сотрудничества Туркменистана и Ирана является транспортное взаимодействие. Туркменский лидер предложил создать Межправительственную комиссию по транспорту между двумя странами, учитывая огромный потенциал железнодорожной магистрали Казахстан–Туркменистан–Иран. «ИРИ является одним из основных партнёров в данном направлении, поскольку по железной дороге Север-Юг из Туркменистана через Иран открывается кратчайший маршрут к портам Персидского залива», – подчеркнул Сердар Бердымухамедов.

Также он высказался за необходимость активизации совместных действий для реализации в ближайшее время проекта транспортного коридора Узбекистан–Туркменистан–Иран–Оман–Катар, к которому, как известно, официально присоединились Индия и Казахстан.

Высоко оценивая достигнутые туркмено-иранские договорённости по своповым поставкам газа, было предложено профильным организациям двух государств изучить возможность экспорта газа по свопу третьим странам.

Как подчёркивалось, учитывая завершение строительства и готовность к вводу в строй иранской части высоковольтной линии электропередачи Мары–Мешхед, в настоящее время в энергетической отрасли рассматривается вопрос о начале строительства в ближайшее время туркменской части этой системы.

Констатируя наличие широких возможностей для эффективного взаимодействия в области сельского и водного хозяйства, глава государства сделал акцент на вопросах использования потенциала водохранилища «Достлук», инициировав создание Совместной координационной комиссии по управлению водными ресурсами между Туркменистаном и Ираном.

В активизации и качественном развитии двусторонних торгово-экономических связей особая роль отводится деятельности Межправительственной туркмено-иранской комиссии по экономическому сотрудничеству. В этой связи прозвучало предложение осенью текущего года провести очередное заседание данной структуры.

Подписанные документы

Затем состоялась церемония подписания двусторонних документов.

В числе подписанных документов:

Совместное заявление между Президентами Ирана и Туркменистана Меморандум о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и Правительством Исламской Республики Иран о развитии транспортного и транзитного сотрудничества; Меморандум о взаимопонимании между Министерством финансов и экономики Туркменистана и Организацией по инвестиционному, экономическому и техническому содействию Исламской Республики Иран о создании совместного комитета по инвестициям; Программа между Правительством Туркменистана и Правительством Исламской Республики Иран о научном, культурном, творческом и образовательном обмене на 2022–2025 годы; Меморандум о взаимопонимании между Государственным комитетом по телевидению, радиовещанию и кинематографии Туркменистана и Телерадиокомпанией Исламской Республики Иран (IRIB) о сотрудничестве; Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана и Департаментом окружающей среды Исламской Республики Иран о сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды; Меморандум о взаимопонимании между хякимликом Марыйского велаята Туркменистана и хякимликом велаята Хорасан Резави Исламской Республики Иран о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве; Меморандум о взаимопонимании между хякимликом Балканского велаята Туркменистана и хякимликом велаята Гулистан Исламской Республики Иран о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве; Меморандум о взаимопонимании между хякимликом Ахалского велаята Туркменистана и хякимликом велаята Хорасан Шомали Исламской Республики Иран о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном ­сотрудничестве.

В рамках визита члены Правительственной делегации Туркменистана накануне провели в Тегеране встречи и переговоры с иранскими коллегами. По их итогам подписан пакет документов, в том числе:

Технические условия об обмене таможенной информацией в электронном виде между Государственной таможенной службой Туркменистана и Таможенным управлением Исламской Республики Иран. Меморандума о взаимопонимании между Министерством труда и социальной защиты населения Туркменистана и Министерством кооперации, труда и социального благополучия Исламской Республики Иран о сотрудничестве в области труда, трудовой занятости и социальной защиты населения. Меморандум о взаимопонимании между Государственным информационным агентством Туркменистана и Информационным агентством Исламской Республики Иран. Меморандум о взаимопонимании между Институтом языка, литературы и национальных рукописей имени Махтумкули Академии наук Туркменистана и Национальной библиотекой и архивом Исламской Республики Иран о сотрудничестве. Меморандум между Акционерным обществом открытого типа «Транспортно-логистический центр Туркменистана» и компанией «Rasan Rail Pars Co.» Исламской Республики Иран о сотрудничестве по международным грузоперевозкам Меморандум между Акционерным обществом открытого типа «Транспортно-логистический центр Туркменистана» и компанией «Wagon Bar Caspian» Исламской Республики Иран о сотрудничестве по международным грузоперевозкам. Меморандум о взаимопонимании между Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана и Организацией малых предприятий и промышленных городов Исламской Республики Иран.

Пресс-заявления Президентов Ирана и Туркменистана

По завершении церемонии подписания документов главы государств выступили с краткими обращениями к прессе.

Президент Сейед Эбрахим Раиси поблагодарил главу государства Сердара Бердымухамедова и представительную делегацию нашей страны за принятое приглашение посетить с официальным визитом Тегеран, который придаст новый импульс двустороннему партнёрству.

Иранский лидер подчеркнул, что отношения с Туркменистаном не только добрососедские, а братские, цивилизационные, культурные, родственные и прочные.

Как отмечалось, Гурбангулы Бердымухамедов – отец нынешнего Президента, будучи главой Туркменистана, всегда выступал за упрочение туркмено-иранского диалога. В данном контексте Президент Ирана с особой теплотой вспомнил состоявшуюся в ноябре 2021 года в Ашхабаде встречу с Аркадагом, в рамках которой состоялся обстоятельный обмен мнениями о дальнейшем развитии межгосударственного сотрудничества. Достигнутые по её итогам договорённости содействовали активизации взаимовыгодных контактов в сфере транспорта, связи, торгово-экономической, водной, газовой отраслях, электроэнергетике и других областях.

Нынешние переговоры, прошедшие в деловой, дружеской атмосфере, подтвердили подлинно партнёрский и плодотворный характер туркмено-иранского диалога. Эта встреча на высшем уровне призвана стать поворотным этапом в наращивании отношений двух стран, заявил Президент Сейед Эбрахим Раиси

Сегодняшние переговоры продемонстрировали твёрдую позицию Тегерана и Ашхабада в расширении связей, а выполнение нынешних соглашений и достигнутая договорённость о подписании документа о межгосударственном партнёрстве на предстоящие 20 лет – свидетельство огромного значения, придаваемого сторонами укреп­лению туркмено-иранских отношений.

Одной из тем встречи в верхах стало развитие сотрудничества со странами Каспийского региона, что выступает в числе приоритетов внешнеполитической стратегии ИРИ, сказал иранский лидер, отметив значимость предстоявшего VI Саммита глав государств прикаспийских стран, который планируется провести в Туркменистане.

Как отмечалось, в ходе состоявшихся переговоров констатировалась близость позиций двух стран по афганской тематике, выражающихся в необходимости мирного урегулирования этой ситуации для обеспечения мира и безопасности.

Президент Сейед Эбрахим Раиси подтвердил готовность к расширению конструктивного взаимодействия, всецело отвечающего государственным интересам и приоритетам социально-экономического развития дружественных соседних стран и народов.

Президент Сердар Бердымухамедов заявил, что в ходе встречи были обсуждены направления и перспективы дальнейшего взаимодействия, констатировалось наличие солидного потенциала для расширения торгово-экономических связей. Назвав в числе основных векторов двустороннего партнёрства энергетику и транспорт, глава государства заявил о необходимости более эффективного использования имеющихся в этих сферах возможностей. Также отмечалось, что Туркменистан и Исламская Республика Иран придают большое значение развитию культурно-гуманитарных отношений.

В ряду приоритетных векторов стороны определили партнёрство в рамках крупных международных и региональных структур, в том числе Организации Объединённых Наций, Организации Исламского Сотрудничества и Организации Экономического Сотрудничества, сказал Президент Сердар Бердымухамедов.

Как подчёркивалось, особое внимание на переговорах было уделено вопросам двустороннего партнёрства на Каспийском море. В данной связи глава государства отметил, что пригласил своего иранского коллегу принять участие в VI Саммите глав государств прикаспийских стран.

Одной из тем повестки дня стала афганская проблематика, заявил Президент Сердар Бердымухамедов и подтвердил приверженность двух стран видеть Афганистан процветающим государством, активно участвующим в региональных и международных проектах.

Высказав удовлетворение результатами состоявшихся переговоров, по итогам которых подписан солидный пакет двусторонних документов, глава государства выразил уверенность, что реализация достигнутых договорённостей будет содействовать расширению и упрочению межгосударственного диалога.

Встреча с Верховным Духовным Лидером Ирана

В ходе встречи с Верховным духовным лидером Ирана Аятоллой Али Хаменеи, стороны сделали особый акцент на том, что Туркменистан и Исламская Республика Иран являются не только соседними государствами, но и связаны тесными родственными узами.

В рамках обмена мнениями глава государства и Аятолла Али Хаменеи отметили важную роль двусторонних отношений в обеспечении региональной стабильности и безопасности.

В ходе встречи стороны подтвердили намерение и впредь расширять и всесторонне укреплять взаимовыгодное партнёрство, располагающее огромным потенциалом и широкими перспективами.

Туркменский лидер пригласил Аятоллу Али Хаменеи посетить с визитом Туркменистан в любое удобное время.

Встреча с главой Исламского консультативного совета

Председатель Исламского консультативного Совета ИРИ Мохаммед Багер Галибаф подчеркнул, что очень рад встрече с новым Президентом Туркменистана, нынешний визит которого – наглядное свидетельство взаимного стремления сторон к расширению и углублению традиционного сотрудничества, выстраиваемого на долгосрочной, взаимовыгодной основе.

Учитывая, что межпарламентское сотрудничество вносит свой весомый вклад в поступательное развитие межгосударственного диалога, Президент Сердар Бердымухамедов предложил активизировать партнёрство в этом направлении, в частности, за счёт систематического проведения туркмено-иранских межпарламентских встреч и налаживания взаимного обмена опытом.

Президент Сердар Бердымухамедов пригласил председателя и членов Парламента ИРИ посетить Туркменистан с визитом в удобное время.

Другие мероприятия

Во Дворце «Hafeziýe» главы государств посетили выставку национальных ценностей и декоративно-прикладного искусства иранского народа. Среди экспонатов – продукция, выпущенная в ИРИ, произведения изобразительного искусства, ковры и ковровые изделия.

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В этот же день Президент Сердар Бердымухамедов вернулся в Ашхабад.

Совместное Заявление Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Президента Исламской Республики Иран Сейеда Эбрахима Раиси

14–15 июня 2022 года, соответствующих 24–25 хордаду 1401 года хиджри-шамси, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов совершил официальный визит в Исламскую Республику Иран по приглашению Президента Исламской Республики Иран Сейеда Эбрахима Раиси.

В ходе переговоров, прошедших в атмосфере дружбы и взаимопонимания, главы государств обменялись мнениями по широкому спектру вопросов двустороннего сотрудничества, а также по актуальным региональным и международным проблемам, представляющим обоюдный интерес.

Стороны подтвердили приверженность дальнейшему развитию и укреплению двусторонних отношений, опирающихся на исконные принципы дружбы, добрососедства, взаимного уважения и имеющих стратегический характер.

Стороны, подчеркнув наличие огромных перспектив двустороннего партнёрства, заявили о намерении приложить усилия с целью их полноформатного использования во благо братских народов двух стран.

Стороны отметили важность регулярного проведения встреч на высшем уровне, которые придают динамику отношениям двух стран и позволяют определить прио­ритетные векторы совместного сотрудничества.

Стороны, подчеркнув ключевую роль торгово-экономического взаи­модействия в двусторонних отношениях, констатировали важность существенного наращивания объёмов товарооборота между двумя странами в этой области.

В этой связи Стороны отметили необходимость поступательного стимулирования деловых контактов, встречных презентаций производимых в двух странах товаров, изучения экспортно-импортных возможностей и поиска новых форм продвижения экономического партнёрства.

Стороны, затрагивая тему дальнейшего наращивания торгово-экономических связей, отметили ключевую роль Совместной туркмено-иранской комиссии по экономическому сотрудничеству. Кроме того, Стороны положительно оценили проведение 16-го заседания Совместной туркмено-иранской комиссии по экономическому сотрудничеству, состоявшегося в городе Тегеран 26–27 октября 2021 года, соответствующих 4–5 абану 1400 года хиджри-шамси, а также подчеркнули важность полной реализации принятых в ходе него решений.

Стороны отметили необходимость изучения сотрудничества в энергетическом секторе, особенно по линии нефти и газа, включающего их SWAP, транзит и торговлю.

Стороны констатировали значимость углубления тесного взаи­модействия в транспортно-транзитной области в продвижении торговли между двумя странами.

Стороны подчеркнули важность практической реализации крупных проектов в области транспорта, служащих интересам двух стран, в том числе Соглашения между Правительствами Исламской Республики Иран, Султаната Оман, Государства Катар, Туркменистана и Республики Узбекистан о создании Международного транспортно-транзитного коридора от 25 апреля 2011 года.

Стороны с удовлетворением констатировали подписание Меморандума о взаимопонимании по реализации железнодорожного грузового коридора Казахстан – Туркменистан – Иран между железнодорожными ведомствами Туркменистана, Республики Казахстан и Исламской Республики Иран в городе Ашхабад 26 ноября 2021 года, а также отметили важность реализации этого проекта.

Стороны в целях поддержания и упрочения между народами двух стран многовековых уз дружбы, братства и сотрудничества подтвердили приверженность дальнейшему углублению двусторонних связей в таких областях, как образование, наука, культура и здравоохранение, а также наращиванию дружественных контактов между средствами массовой информации, научными учреждениями, творческими коллективами.

Стороны договорились о создании благоприятных условий для изучения и сохранения языка, культурного наследия, традиций и обычаев двух народов.

Стороны выразили единое мнение, что дальнейшая консолидация усилий по предотвращению чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением болезней, и в борьбе с распространением инфекционных заболеваний являются сегодня одной из главных задач, стоящих перед двумя странами. Стороны с удовлетворением отметили взаимную поддержку двух стран в непростых условиях, возникших из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Стороны отметили важность развития сотрудничества в области профилактики и лечения инфекционных заболеваний, производства вакцин, лекарств, иных медицинских и фармацевтических средств и снабжения ими.

Стороны, обсудив вопросы, связанные с Каспием, подчеркнули ключевую роль прикаспийских стран в поддержании региональной безопасности и стабильности, продвижении экономического развития на Каспии. В этой связи отмечалась необходимость регулярного проведения Саммитов глав прикаспийских государств, которые способствуют активизации сотрудничества в регионе, обмену мнениями по актуальным региональным вопросам и разработке совместных подходов для их решения.

Стороны подчеркнули важность проведения VI Каспийского саммита в Туркменистане, качественной проработки и согласования его содержательного наполнения. Выражена уверенность в том, что успешное проведение Саммита, который внесёт вклад в формирование современных правовых основ взаимоотношений прикаспийских государств, будет способствовать дальнейшему укреплению стабильности и безопасности в регионе.

Стороны, отметив необходимость укрепления мультилатерализма и избегания унилатеральных действий, выразили заинтересованность в дальнейшем упрочении сотрудничества и взаимной поддержке в рамках Организации Объединённых Наций, Организации Исламского Сотрудничества, Организации Экономического Сотрудничества, а также других международных и региональных структур и форумов.

Стороны констатировали важность повышения роли Организации Объединённых Наций в обес­печении устойчивого развития, безопасности и стабильности в мире, разрешении глобальных и региональных вопросов на основе соблюдения целей и положений Устава Организации.

Стороны с удовлетворением констатировали проведение 15 Саммита Организации Экономического Сотрудничества в городе Ашхабад 28 ноября 2021 года, а также отметили необходимость последовательной реализации дос­тигнутых в ходе него соглашений.

Главы государств отметили определяющую роль социально-экономического возрождения Афганистана в обеспечении региональной безопасности и стабильнос­ти, а также подчеркнули необходимость содействия устойчивому развитию Афганистана.

Стороны дали высокую оценку усилиям двух стран, направленным на укрепление транспортно-транзитных и энергетических систем Афганистана и их вовлечение в систему мирохозяйственных связей.

Главы государств констатировали необходимость дальнейшего развития взаимодействия в борьбе с международным терроризмом, экстремизмом, незаконной миграцией, незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, транснациональной организованной преступностью и другими вызовами и угрозами международной безопасности как на двустороннем уровне, так и в рамках международных структур.

Стороны выразили уверенность в том, что состоявшиеся переговоры и подписанные в рамках визита документы придадут новый импульс дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в различных сферах, будут служить интересам братских народов Туркменистана и Исламской Республики Иран, всемерно способствовать росту их благосостояния.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов выразил благодарность Президенту Исламской Республики Иран Сейеду Эбрахиму Раиси за оказанное турк­менской делегации гостеприимство, тёплый и радушный приём и пригласил Президента Исламской Республики Иран посетить Туркменистан с визитом в удобное для него время. Приглашение было с благодарностью принято. Сроки визита будут согласованы по дип­ломатическим каналам.

Президент Туркменистана Президент Исламской Республики Иран

Сердар Бердымухамедов Сейед Эбрахим Раиси

Город Тегеран, 15 июня 2022 года, соответствующее 25 хордаду 1401 года хиджри-шамси

///nCa, 16 июня 2022 г (источник фото – TDH, пресс-служба Президента Ирана)