В Китае состоится министерская конференция стран-соседей Афганистана

31 марта 2022 года, в Туньси, КНР, состоится третья министерская конференция стран-соседей Афганистана. Ней примут участие Россия, Китай, Иран, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, сообщает МИД России.

Встреча предоставит возможность обсудить вопросы координации региональных усилий по гуманитарному и социально-экономическому содействию Афганистану. Кроме того, стороны сверят подходы по противодействию угрозам распространения терроризма и наркотрафика, исходящим с афганской территории.

«На полях» конференции планируется провести диалог глав внешнеполитических ведомств стран-соседей Афганистана с делегацией Движения талибов.

Также состоится очередное заседание расширенной «тройки» по Афганистану на уровне специальных представителей России, КНР, США и Пакистана.

Первый министериал шести соседей Афганистана был проведен в Пакистане в сентябре 2021 года, вторая встреча в подобном формате состоялась в октябре прошлого года в Иране./// nCa, 28 марта 2022 г.