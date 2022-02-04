Узбекистан – Европейский союз: состояние и перспективы

Акмал САИДОВ, сопредседатель Комитета парламентского сотрудничества «Узбекистан — ЕС» с узбекской стороны

31 января 2022 года в Брюсселе состоялось 15-е заседание Комитета парламентского сотрудничества «Узбекистан – Европейский союз», в работе которого приняла участие узбекская делегация во главе с первым заместителем Спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса.

Прогресс Узбекистана в области проведения открытой внутренней и внешней политики, взвешенной парламентской дипломатии, обеспечения прав человека и свободы слова, искоренения принудительного и детского труда получает достойное признание с высоких трибун и международных площадок.

Двусторонние дипломатические отношения

Начало отношениям Республики Узбекистан с Европейским союзом было положено подписанием 15 апреля 1992 года Меморандума о взаимопонимании между правительством Республики Узбекистан и Комиссией Европейских сообществ. Ныне действующее Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС) Евросоюза и Узбекистана подписано во Флоренции в июне 1996 года на уровне глав государств.

Несмотря на пандемию коронавируса, двусторонние отношения между Узбекистаном и Европейским союзом продолжают активно развиваться и приобрели всеобъемлющий и плодотворный характер.

Так, в 2019-2020 годах проведено более 20 политических консультаций с министерствами иностранных дел европейских стран, в том числе Австрии, Германии, Великобритании, Венгрии, Испании, Италии, Латвии, Литвы, Норвегии, Словакии, Словении, Турции, Финляндии, Франции, Чехии и Швейцарии.

В последние годы политический диалог на высшем уровне с Европейским союзом обретает невиданную до этого активность. C ноября 2017 по март 2018 года действующий на тот момент Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини дважды посетила Узбекистан. В мае 2019 года впервые Узбекистан с рабочим визитом посетил председатель Европейского совета Дональд Туск. Глава Евросовета оценил усилия республики по преодолению негативных последствий экологической катастрофы в бассейне Аральского моря и подтвердил готовность к активному сотрудничеству в рамках Многопартнерского трастового фонда ООН для региона Приаралья.

20 апреля 2021 года Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. В ходе беседы был особо подчеркнут достигнутый прогресс в диалоге по вопросам человеческого измерения и развития институтов гражданского общества, науки, культуры и образования. Президент Европейского совета высоко оценил и полностью поддержал предпринимаемые в Узбеки­стане беспрецедентные решительные меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции и минимизации ее негативного воздействия на проводимые реформы по социально-экономическому развитию страны.

В своем поздравительном письме по случаю тридцатилетия независимости Узбекистана Президент Европейского совета Ш. Мишель подчеркнул, что Узбекистан взял на себя ведущую роль в продвижении стабильности и мирного сотрудничества в регионе. Взаимодействие в преодолении глобальных и региональных вызовов является одним из приоритетов, весьма актуальным в свете развития последних событий в Афганистане.

В ходе состоявшихся в июле 2021 года встреч Президента Узбекистана с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Комиссии Европейского союза Жозепом Боррелем, а также в ноябре с вице-президентом Европейской комиссии Маргаритисом Схинасом рассмотрены вопросы дальнейшего расширения многопланового сотрудничества между Узбекистаном и ЕС. Отмечена активизация двусторонних контактов и взаимодействия, в том числе в области экономики, верховенства закона, демократических преобразований, прав человека, безопасности и других приоритетных направлениях.

ЕС приветствовал итоги президентских выборов 2021 года, в которых впервые в качестве международных наблюдателей приняла участие делегация Европейского парламента. Эти выборы предоставили избирателям Узбекистана возможность продемонстрировать свою под­держку продолжению важной правительственной программы реформ, отмечено в заявлении европейской стороны.

Правовые и институциональные основы

Узбекистан и Европейский союз достигли очень серьезного прогресса в развитии правовых основ сотрудничества. Начавшиеся в 2019 году интенсивные переговоры по принятию Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС) между Узбекистаном и ЕС свидетельствуют о твердой решимости сторон к поднятию двустороннего взаимодействия на качественно новый и более высокий уровень. В документе большое внимание уделено взаимодействию по человеческому измерению, демократическим реформам, вопросам прав человека, религиозным свободам, детскому и принудительному труду.

На сегодняшний день состоялось девять официальных раундов переговоров, при этом во время пандемии стороны встречались также дистанционно – для ускорения доработки текста. Соглашение заменит договор о партнерстве и сотрудничестве, который действует с 1999 года. Евросоюз и Узбекистан рассчитывали подписать его в 2020 году, однако из-за пандемии ковида сроки были скорректированы.

Развитию многогранного диалога с Европейским союзом во многом способствуют результаты реформ, проводимых в Узбекистане, а также реализация соответствующих направлений Стратегии действий в 2017-2021 годах.

В настоящее время действует шесть совместных органов «Республика Узбекистан – Европейский союз» – Совет сотрудничества, Комитет парламентского сотрудничества, Комитет сотрудничества, Подкомитет по торговле и инвестициям, Подкомитет по юстиции, внутренним делам, правам человека и сопутствующим вопросам, Подкомитет по сотрудничеству в целях развития.

За последний год проведены 16-е заседание Совета сотрудничества «Республика Узбекистан – Европейский союз», 4-е заседание Подкомитета «Узбекистан – ЕС» по вопросам сотрудничества в сфере развития, 17-е заседание Подкомитета Соглашения о партнерстве и сотрудничестве по вопросам правосудия и внутренних дел, прав человека и смежным вопросам.

Эти ежегодные встречи охватывают широкий круг тем, включая вопросы, связанные с правами человека и демократией, борьбой с терроризмом, миграцию и управление границами, политику в отношении наркотиков и борьбу с коррупцией. ЕС и Узбекистан активизируют диалог и сотрудничество по широкому кругу направлений деятельности, отражая Стратегию ЕС по Центральной Азии и масштабную программу реформ Узбекистана. В ходе встреч ЕС приветствовал усилия и достигнутый прогресс Узбекистана в искоренении детского и принудительного труда, что признано в последнем отчете Международной организации труда о мониторинге третьей стороной. В соответствии с новым членством Узбекистана в Совете ООН по правам человека ЕС приветствовал открытость страны для визитов спецдокладчиков ООН и призвал страну продолжать укреплять участие в договорных органах и специальных процедурах ООН.

В рамках регионального и двустороннего сотрудничества Узбекистан и ЕС реализуют совместные проекты в сферах социально-экономического развития, образования, верховенства закона, управления границами, борьбы с наркотиками и организованной преступностью, транспорта, защиты окружающей среды, сельского хозяйства и других.

Торговые преференции

В апреле 2021 года Узбекистан получил односторонние торговые преференции по Всеобщей схеме преференций (GSP+) ЕС. Это важная веха в отношениях между ЕС и Узбекистаном, которая позволит еще больше углубить как диалог между сторонами, так и торговые обмены. В рамках GSP+ количество товарных позиций, которые узбекские производители смогут беспошлинно экспортировать в страны ЕС, выросло до 6 200. Это вдвое больше, чем было до этого. По оценкам экспертов, при режиме преференциальной торговли GSP+ ожидаемый объем экспорта только текстильной продукции на первоначальном этапе будет составлять 300 миллионов долларов с последующим его увеличением до 1,2 миллиарда долларов к 2025 году.

Решение Европейского союза о предоставлении Узбекистану статуса страны-бенефициара GSP+ было принято с учетом ощутимых результатов масштабных реформ и преобразований, проводимых под руководством и по инициативе Президента Шавката Мирзиёева, которые направлены на формирование демократического государства с сильными институтами государственного управления и гражданского общества. Правительство Узбекистана инициировало множество масштабных реформ, в частности, для улучшения делового климата, судебной системы, служб безопасности, условий труда, а также административной подотчетности и эффективности.

Как член системы GSP+ Узбекистан получит дополнительные экономические выгоды по сравнению со стандартным GSP за счет полной отмены тарифов на две трети продуктовых линеек, охватываемых GSP, что в свою очередь может способствовать росту экспорта и привлечению дополнительных инвестиций в страну. Обязательства GSP+ в области устойчивого развития еще больше укрепляют позицию Узбекистана как надежного и дальновидного экономического партнера.

Уровень использования преференций в рамках GSP в Узбекистане в настоящее время составляет 87 процентов. Сегментами продукции, которые в наибольшей степени пользуются сокращенными льготами, являются текстиль и одежда, изделия из пластика, а также фрукты, орехи и овощи. Это указывает на то, что структура экспорта Узбекистана уже более разнообразна по сравнению с соседями по Центральной Азии.

Схема GSP+ предлагает дополнительные возможности для увеличения торговли между ЕС и Узбекистаном, поскольку будут отменены тарифы на ряд важных экспортных товаров, таких как ткани, одежда и изделия из пластика. Несмотря на относительную близость к рынку ЕС, торговый потенциал еще не полностью использован, ЕС занимает лишь седьмое место в списке экспортных направлений Узбекистана.

Но GSP+ — это больше, чем торговый инструмент. Присоединяясь к схеме GSP+, страны с низким и низкосредним уровнем доходов обязуются эффективно выполнять 27 основных международных конвенций о правах человека и трудовых правах, защите окружающей среды и климата и надлежащем управлении. Регламент GSP предусматривает постоянный мониторинг обязательств получателей GSP+.

Пандемия стала дополнительным импульсом для важности содействия диверсификации цепочек поставок и торговых маршрутов. Пандемия еще больше продемонстрировала фундаментальную важность взаимосвязанности для роста, безопасности и устойчивости. Сейчас, когда коронавирус охватил мир и оказывает негативное воздействие на глобальную экономику, европейские партнеры поддержали Узбекистан, выделив более 30 миллионов евро на ликвидацию негативных последствий пандемии. Эти средства направлены в соответствующие сферы.

В Узбекистане проводится активная работа по вступлению во Всемирную торговую организацию. Европейские партнеры оказывают поддержку в этом процессе путем предоставления технического содействия на пять миллионов евро. Прорабатывается проведение отдельных двусторонних переговоров между Узбекистаном и Евросоюзом по доступу на рынок товаров и услуг.

Узбекистан предпринимает значительные усилия по решению проблемы Аральского моря и тесно сотрудничает со всеми международными партнерами в данном направлении. Европейская сторона предоставила значительный финансовый вклад (5,2 миллиона евро) в Многопартнерский трастовый фонд ООН по человеческой безопасности для региона Приаралья.

В январе Узбекистан получил 500 400 доз вакцины «Moderna» в рамках глобальной программы «COVAX», где Европейский союз является одним из крупнейших доноров. Количество вакцин против ковида, доставленных через платформу «COVAX», превысило 9,5 миллиона доз.

Заседание Комитета парламентского сотрудничества

Комитет парламентского сотрудничества «Узбекистан – Европейский союз» создан в 1999 году в соответствии с Соглашением о партнерстве и сотрудничестве между Республикой Узбекистан и ЕС и действует в целях укрепления двусторонних связей в сфере парламентаризма. Посредством деятельности Комитета парламентского сотрудничества осуществляется информирование депутатов парламента о проводимых в странах партнерства важнейших социально-экономических и общественно-политических мероприятиях, оказывается содействие в проведении международных мероприятий.

В ходе 15-го заседания комитета делегацию ЕС возглавила заместитель председателя делегации Европарламента по связям со странами Центральной Азии и Монголией Атидже Алиева-Вели.

Европейской стороне была предоставлена информация об основных положениях Стратегии развития нового Узбекистана. Европарламентарии полностью разделили видение узбекской стороны по практической реализации данного программного документа.

В ходе заседания обсуждались текущее состояние и перспективы развития отношений между Олий Мажлисом и Европейским парламентом. Стороны рассмотрели вопросы взаимодействия в условиях пандемии с акцентом на достигнутом прогрессе в осуществлении масштабных реформ в Узбекистане, улучшении инвестиционного климата в нашей стране, взаимном доступе на рынки и техническом сотрудничестве в данном направлении, расширении взаимодействия в области образования, здравоохранения, транспорта, энергетики и реализации инфраструктурных проектов, защиты окружающей среды, управления водными ресурсами, развития сельских районов и экологически устойчивого сельского хозяйства.

Особое внимание уделено вопросам укрепления экономических связей, в том числе устранения торговых барьеров, развития межрегиональной взаимосвязанности, поддержки возобновляемой энергетики, оказания финансово-технического содействия, поощрения турист­ских и образовательных обменов.

В весьма позитивном ключе отмечено динамичное развитие двусторонних отношений практически по всем направлениям, представляющим взаимный интерес. Стороны поддерживают активные контакты на всех уровнях, в том числе на высшем.

В связи с прошедшими выборами в Европарламент и Олий Мажлис Республики Узбекистан в 2019 году, а также из-за пандемии коронавируса не удалось своевременно провести очередное заседание Комитета парламентского сотрудничества «Узбекистан — ЕС», стороны сошлись во мнении о необходимости принятия мер для интенсификации межпарламентских связей.

Приветствуя значительный прогресс, достигнутый в переговорах по разработке Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве, стороны отметили важность скорейшего завершения данного процесса, чтобы подписать этот документ в ходе планируемого визита на высшем уровне в Брюссель.

Европейская сторона приветствовала осуществляемые в республике реформы в сферах юстиции, внутренних дел, прав человека, верховенства закона и социальной политики. В октябре 2021 года Европарламент впервые в истории направил свою делегацию для наблюдения за президентскими выборами в Узбекистане.

Участники заседания также обменялись мнениями по некоторым аспектам обеспечения международной и региональной безопасности, в том числе ситуации в Афганистане и оказания гуманитарной помощи афганскому народу.

По итогам переговоров сторонами достигнута договоренность о проведении очередного заседания в следующем году в Ташкенте.

Встреча с вице-президентом Европарламента

В ходе визита делегация Республики Узбекистан провела встречу с вице-президентом Европейского парламента Хайди Хауталой. В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы двустороннего межпарламентского сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес. Отмечена важность активизации взаимодействия посредством интенсификации политического диалога, развития межпарламентских контактов, ускорения переговорного процесса по СРПС между Узбекистаном и Евросоюзом, а также расширения межрегиональных связей.

Х. Хаутала отметила, что Европа и Центральная Азия переживают непростой период, связанный с ситуацией в Афганистане, Казахстане, растущей угрозой международного религиозного фанатизма и терроризма, а также финансовой нестабильности. На этом фоне Узбекистан является одной из немногих стран, способных продемонстрировать свою устойчивость к данным вызовам. С ее слов, Евросоюз заинтересован в наращивании торгово-экономических связей, активизации сотрудничества в борьбе с такими угрозами, как изменение климата, а также расширении человеческих контактов: «Сегодняшняя повестка дня отражает масштабы нашего сотрудничества, которое необходимо укреплять. Вместе с тем она отражает тот объем работы, который нам предстоит проделать».

Европейская сторона была проинформирована об основных положениях Стратегии развития нового Узбекистана, проводимых в республике масштабных преобразованиях, осуществляемых в республике реформах в сферах юстиции, внутренних дел, прав человека и верховенства закона.

Встреча с председателем группы дружбы «ЕС — Узбекистан»

В апреле 2021 года в Европарламенте учреждена группа дружбы «ЕС — Узбекистан», которая вносит существенный вклад в укрепление двусторонних парламентских связей. В ходе встречи с председателем группы дружбы «ЕС — Узбекистан», депутатом Европарламента Ричардом Чарнецким были обсуждены вопросы развития парламентской дипломатии. До европейской стороны доведены суть

и значение недавно представленной Президентом Шавкатом Мирзиёевым Стратегии развития нового Узбекистана на 2022—2026 годы.

Евродепутат проявил большой интерес к данному документу и положительно отметил осуществляемые в послед­ние годы в Узбекистане меры по усилению парламентских институтов и обеспечению верховенства закона.

В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы двустороннего межпарламентского сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.

Р. Чарнецкий рассказал о деятельности группы дружбы «ЕС — Узбеки­стан», направленной на укрепление двусторонних межпарламентских связей. Он выразил готовность оказывать всяческое содействие в продвижении интересов нашей страны среди европейских законодателей.

По итогам встречи достигнуты договоренности о проведении первого совместного заседания группы дружбы «ЕС — Узбекистан», а также парламентского форума по обсуждению во­просов ратификации СРПС между Узбекистаном и ЕС.

Медиамероприятие с журналом «Diplomatic World»

В ходе визита парламентской делегации состоялась встреча с представителями европейских общественно-политических, экспертно-аналитических структур и СМИ.

Участники мероприятия проявили большой интерес к принятой пятилетней Стратегии развития нового Узбекистана и положительно отметили осуществляемые в последние годы поэтапные и последовательные реформы в политической, экономической и социальной сферах.

Исполнительный директор журнала «Diplomatic World» Барбара Дитрих подчеркнула важность реализации мер в сфере обеспечения прав человека, особенно женщин. Она позитивно оценила планы руководства страны по дальнейшему расширению возможностей женщин получать образование и трудиться. Журналист приветствовала поставленную в стратегии задачу по вхождению в число стран с высоким индексом верховенства права. По ее мнению, этот вопрос будет всегда оставаться в центре внимания европейской общественности.

Б. Дитрих сообщила о готовности опубликовать в очередном номере журнала материал, посвященный Стратегии развития нового Узбекистана.

Менеджер по проектам аналитического центра «Diplomatic World Institute» Альберто Туркстра уделил особое внимание мерам по совершенствованию органов государственной власти. Он отметил важность продолжения усилий по их трансформации с акцентом на создание компактной и эффективной системы управления. Высоко оценил планы по совершенствованию судебно-правовой системы, института адвокатуры и деятельности органов правопорядка, направленные на защиту прав предпринимателей и собственников, что позволит Узбеки­стану обеспечить развитие частного сектора и достичь к 2030 году поставленной цели — войти в список стран с показателем доходов на душу населения выше среднего. В этом контексте особый интерес для европейской стороны представляют планы Ташкента по развитию «зеленой» и цифровой экономики.

Встреча с директором института «Modern Education & Research Institute»

На встрече с директором бельгийского образовательного института «Modern Education & Research Institute» (MERI) Екатериной Царанок обсуждены вопросы сотрудничества в сфере образования. Она выразила готовность содействовать приглашению узбекских ученых и специалистов-правоведов, в частности, Института государства и права Академии наук Республики Узбекистан для прохождения стажировки в Лёвенском университете для изучения деятельности Центра европейского права, действующего при данном вузе. Кроме того, предложено проработать вопрос расширения сотрудничества с вузами Узбекистана в вопросах повышения квалификации преподавательского состава в разных сферах, а также повышения их международной активности.

Е. Царанок сообщила об организуемом 10 февраля крупном онлайн-меро­приятии с участием представителей ряда крупных вузов Европы, Азии и Америки, посвященном вопросам гендерного равенства. Она пригласила узбекскую сторону принять участие в данном мероприятии с докладом о гендерной политике Узбекистана.

Встреча с историком и журналистом Ремко Рейдингом

В рамках визита состоялась встреча с председателем правления нидерландского фонда «Советское поле славы», известным историком и журналистом Ремко Рейдингом, который рассказал о деятельности фонда, направленной на увековечение памяти советских солдат, похороненных на мемориальном комплексе «Совет­ское поле славы» на территории кладбища «Растхоф» рядом с Амерсфортом.

В ходе встречи Р. Рейдинг сообщил, что более 20 лет работает над установлением личности 865 советских солдат, похороненных на мемориальном комплексе. Среди захороненных на «Советском поле славы» также 101 солдат, которые, по данным Р. Рейдинга, являются воинами из Узбекистана, ставшими жертвами фашизма в концлагере «Амерсфорт».

Р. Рейдинг отметил, что за последние 20 лет удалось установить личности около 300 солдат, захороненных на территории мемориального комплекса. Воинов из Узбекистана среди них пока нет, хотя имеется несколько фотографий, а также рисунков солдат, сделанных по воспоминаниям свиде­телей.

В ходе встречи рассмотрены вопросы активизации сотрудничества по установлению личности захороненных на нидерландской земле узбекских солдат.

Р. Рейдинг также сообщил, что ежегодно 9 апреля фонд «Советское поле славы» организует церемонию, посвященную памяти 101 узбекского солдата на месте их расстрела на территории бывшего концлагеря «Амерсфорт». Со слов собеседника, в 2022 году исполняется 80 лет этому печальному событию, и фонд хотел бы пригласить на памятную церемонию представителей из Узбекистана.

От узбекской стороны Р. Рейдингу вручена книга «Философия Парка Победы», посвященная мемориальному комплексу «Парк Победы». Он подробно проинформирован об истории создания книги.

Р. Рейдинг выразил готовность посетить Узбекистан в мае для обсуждения с узбекскими партнерами вопросов дальнейшей активизации сотрудничества и подписания меморандума о взаимопонимании с Музеем Славы в Ташкенте. Достигнута договоренность об организации в рамках визита в Узбекистан его встреч в соответствующих ведомствах для установления практического взаимодействия в вопросе установления личности 101 узбекского солдата.

Перспективы взаимодействия

Узбекистан рассматривает Евросоюз как одного из ключевых международных партнеров, вносящих большой вклад в продвижение универсальных ценностей демократии, верховенства закона, защиты прав человека, сохранение мира, стабильности и устойчивого развития.

Актуальность нынешнего заседания Комитета парламентского сотрудничества возрастает с учетом необходимости скорейшего постпандемического восстановления экономик и развития двустороннего сотрудничества. В ходе встреч с европейской стороной обсуждены и достигнуты конкретные мероприятия на ближайший период.

Этому также будет способствовать скорейшее завершение процесса согласования текста Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Узбекистаном и Евросоюзом, а также подписание его в ходе предстоящего визита на высшем уровне. Этот всеобъемлющий документ выведет двусторонние отношения на качественно новый, более высокий уровень.

По инициативе Президента Шавката Мирзиёева намечено проведение в Самарканде министерской конференции «ЕС — Центральная Азия» по укреплению взаимосвязанности и устойчивому развитию. Данная инициатива будет способствовать продвижению совместных проектов в сфере торговли, инвестиций, транспорта, энергетики, цифровизации и других перспективных областях.

В целях выработки совместных действенных мер по развитию туризма после пандемии планируется проведение в Узбекистане форума «ЕС — Центральная Азия» по туризму.

Мы придаем особое значение дальнейшему наращиванию взаимовыгодного сотрудничества с ЕС по всем направлениям, представляющим обоюдный интерес.

В настоящее время Узбекистан переживает жизненно важный этап своего развития, начата реализация масш­табной и амбициозной Стратегии развития. В процессе модернизации страны и предпринимаемых мер по обеспечению прав человека и верховенства закона создается новый демократический облик государства. ///Посольство Узбекистана в Туркменистане, 4 февраля 2022 г.