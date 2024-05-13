Туркменистан и Австралия обсудили перспективы развития водородной энергетики

9 мая 2024 года состоялась онлайн-встреча, на которой представители Австралийского водородного совета встретились с делегацией из Туркменистана.

Туркменскую сторону представляли сотрудники Министерства охраны окружающей среды, Государственного концерна “Туркменгаз” и Центра водородной энергетики Международного университета нефти и газа имени Ягшыгельды Какаева, сообщает Посольство Туркменистана в Японии.

На встрече обсуждались перспективы сотрудничества в области зеленой энергетики и производства водорода. Стороны обменялись идеями и опытом, а также изучили возможности для совместных проектов и исследований.

Это мероприятие подчеркивает растущий интерес к водородной энергетике как важному элементу перехода к устойчивым и чистым источникам энергии. Ожидается, что дальнейшее сотрудничество между Австралией и Туркменистаном в этой области принесет значительную пользу обеим странам и будет способствовать внедрению инновационных решений в области экологически чистой энергетики.

Австралийский водородный совет (AHC), основанный в 2017 году под названием Hydrogen Mobility Australia, является ведущим органом водородной промышленности Австралии, продвигающим использование водорода в различных областях применения. Первоначально эта структура была сосредоточена на внедрении водорода транспортной отрасли, но в 2019 году совет расширил сферу своей деятельности, охватив всю цепочку создания стоимости водородной энергетики.///nCa, 13 мая 2024 г.