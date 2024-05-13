Пустыни в Центральной Азии – Часть шестая

nCa Report

Любая дискуссия о пустынях Центральной Азии не может быть полноценной без упоминания профессора Агаджана Бабаева. — Ему 95 лет. Он – живая легенда.

Геоморфолог, специалист мирового класса по типологии пустынь, наставник трех поколений ученых, Бабаев провел очень плодотворные 70 лет в полевых условиях и научной работе, связанной с землей, в частности с пустынями.

Агаджан Бабаев был основателем и первым главным редактором журнала “Проблемы освоения пустынь”. Этот журнал помог привлечь внимание к особой природе пустынь Центральной Азии и обобщить исследовательскую работу в этой области. Журнал оставался источником знаний, предоставляя ценную информацию политикам.

Согласно статье Turkmenportal, Агаджан Бабаев является автором более 300 научных работ и 17 монографий. Многие из них были переведены на русский, английский, французский, арабский и китайский языки.

Его книги:

“Пустыня Каракумы” (1963),

“Пески оазисов Туркменистана” (1973),

“Пустыни СССР” (1977),

“Пустыни мира” (1986),

“Проблемы засушливой геоморфологии” (1990),

“Проблемы освоения пустынь” (1995),

“Проблемы освоения засушливых земель” (1996),

“Проблемы пустынь и опустынивания в Центральной Азии” (1999),

“Проблемы пустынь и опустынивания” (2012)

“Наука о жизни в пустыне” – одна из его последних работ.

В соавторстве с другими учеными изданы учебники для средних школ “Общая физическая география” (1992), “География материков и океанов” (1994), “Физическая география Туркменистана” (1997).

Бабаев принимал участие в подготовке XIV Генеральной Ассамблеи МСОП (1978) в Ашхабаде, международных и географических конгрессах в СССР (1976), Японии (1980), Франции (1984), Австралии (1988), а также в организации форума “Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием: национальный подход” в Ашхабаде в 1996 году, а также в разработке Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием.

В разные периоды своей впечатляющей карьеры профессор Бабаев возглавлял Академию наук Туркменистана, Национальный институт пустынь, флоры и фауны, научный совет по проблемам пустынь Центральной Азии, научно-информационный центр Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию Международного фонда спасения Арала, Республиканское географическое общество, Центральноазиатский региональный центр исследований и подготовки кадров по проблемам борьбы с опустыниванием, Комитет Международной премии имени Мухаммеда Аль-Хорезми в области науки и техники.

Вклад ученых в комплексные исследования, проводимые Национальным институтом пустынь, флоры и фауны, неизмерим. В 1969 году институт, который в течение сорока лет возглавлял Агаджан Бабаев, был награжден орденом Трудового Красного Знамени за вклад в решение проблем экологии и освоения засушливых земель, а в 1984 году – серебряной медалью Программы ООН по окружающей среде.

Агаджан Бабаев является членом-корреспондентом Академии наук Российской Федерации, действительным членом Академии исламского мира, лауреат Государственной премии СССР в области науки и техники (1981), Международной премии имени Карпинского (Германия, 1991), международной премии имени Дж. Пилла (США, 1993), награжден орденами Почета (1985) и “Галкыныш” (1999), медалью С. И. Вавилова.

«Часто говорят в отношении пустыни – «покорение» и «освоение». Но с природой надо дружить, пытаться приспособить хозяйствование к её условиям, а не наоборот», – отметил как-то в беседе Агаджан Бабаев.

«Туркменистан расположен в зоне пустынь, и судьба страны тесно связана с Каракумами – уникальным собранием экосистем и природных достопримечательностей, а также территорией, таящей в своих недрах огромные богатства – ресурсный потенциал нашей экономики, который ещё предстоит освоить. И потому пустыневедение всегда будет в числе государственных приоритетов», – сказал он. /// nCa, 13 мая 2024 г. [продолжение следует]