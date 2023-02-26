Конференция высокого уровня Европейский Союз – Центральная Азия: объединение усилий для климатических действий и «зеленого» перехода

23-24 февраля 2023 года более 100 делегатов собрались в Риме на 7-ой Конференции высокого уровня по сотрудничеству Европейского Союза и Центральной Азии в области окружающей среды и водных ресурсов (Конференция). В работе Конференции приняли участие министры, заместители министров, дипломаты высокого уровня стран Центральной Азии (ЦА), Европейского Cоюза (ЕС), государств-членов ЕС, представители международных финансовых институтов, международных и региональных организаций, гражданского общества, отвечающие за разработку, управление и реализацию политики в области окружающей среды, изменения климата и водных ресурсов.

Мероприятие проводилось под эгидой Платформы ЕС–Центральная Азия по сотрудничеству в области окружающей среды и водных ресурсов (Платформа). Принимающей стороной выступило Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Италии.

Участники обсудили ряд стратегических и практических вопросов, связанных с водными ресурсами, окружающей средой, изменением климата и устойчивым ростом в регионе ЦА, при этом уделив особое внимание вызовам и возможностям региона ЦА по ускорению «зеленого» перехода и содействию «зеленым» инвестициям. Участники подчеркнули важность водно-энергетической взаимосвязи для ЦА и необходимость развития возобновляемых источников энергии. Стороны также подвели итоги деятельности Платформы за период после предыдущей Конференции высокого уровня в Ташкенте, Узбекистан (2019 год), обсудили приоритеты Платформы на 2023-2025 годы и согласовали практические шаги по активизации политического диалога и развитию потенциала в области окружающей среды, изменения климата и водных ресурсов в ЦА.

Конференция предоставила ЕС возможность вновь заявить о своей твердой приверженности региону ЦА в решении климатических вопросов и восстановлении окружающей среды, включая, среди прочего, в рамках стратегии «Глобальный портал» через инициативу «Команда Европа» по вопросам воды, энергии и изменения климата. Стороны выразили желание активизировать сотрудничество ЕС-ЦА, а также сотрудничество между странами ЦА в этой сфере.

Г-жа Терхи Хакала, Специальный представитель ЕС по Центральной Азии, отметила: «В соответствии с Европейским зеленым курсом и Стратегией ЕС по Центральной Азии, ЕС работает вместе с Казахстаном, Кыргызской Республикой, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном для оказания поддержки их действиям в области климата и «зеленого» перехода. Наше сотрудничество значительно расширилось, но необходимо усилить наши совместные действия для защиты окружающей среды и превращения климатических вызовов в возможности «зеленого» роста. В ноябре 2022 года в рамках стратегии «Глобальный портал» ЕС запустил инициативу «Команда Европа» по вопросам воды, энергии и изменения климата в Центральной Азии. Эта флагманская инициатива, объединяющая государства-члены ЕС и европейские финансовые институты, направлена на поддержку регионального сотрудничества и управления в целях устойчивого развития, а также на увеличение инвестиций в интегрированный «голубой» и «зеленый» переход в регионе».

Г-жа Астрид Шомакер, Директор, Зеленая дипломатия и многосторонность, Генеральный директорат по вопросам окружающей среды, Европейская Комиссия, подчеркнула: «Мне приятно отметить, что работа Платформы ЕС–Центральная Азия по сотрудничеству в области окружающей среды и водных ресурсов стала основой совместных усилий ЕС и Центральной Азии по решению проблем окружающей среды, биоразнообразия, водных ресурсов и климата. Центральная Азия является одним из регионов, наиболее подверженных этим вызовам, и поэтому сейчас как никогда важно, чтобы мы работали вместе как партнеры над построением сетей взаимодействия, доверия и сотрудничества для «зеленого» перехода, который принесет пользу всем нам ‒ Центральной Азии и Европейскому Союзу. Мы готовы работать с вами как партнеры и союзники в решении этих наиболее критических вызовов нашего времени».

Г-жа Ванния Гава, член парламента, Заместитель министра окружающей среды и энергетической безопасности Италии: «Конференция высокого уровня 2023 года в Риме всего лишь один из этапов долгосрочных обязательств, взятых на себя Министерством окружающей среды и энергетической безопасности Италии еще в 2009 году в рамках Платформы ЕС–Центральная Азия по сотрудничеству в области окружающей среды и водных ресурсов. С тех пор мы вместе с Европейской Комиссией и государствами Центральной Азии установили прочные и взаимодоверительные отношения. На этой конференции Италия еще раз подтвердила свою приверженность поддержке реализации Стратегии ЕС по Центральной Азии: наше министерство представило инновационное видение в отношении возможностей сотрудничества для реализации Парижского соглашения и инициативу «3DEN» совместно с Международным энергетическим агентством, поддержанную Италией, инновационные подходы по модернизации энергосистем для борьбы с изменением климата и повышения энергоэффективности. Наше непосредственное участие в инициативе «Команда Европа» по вопросам воды, энергии и изменения климата позволит усилить синергию с Платформой ЕС–ЦА, и содействовать обмену знаниями, наращиванию потенциала и поддержке действий в области климата и устойчивого развития в регионе».

Участники договорились совместно работать над реализацией Парижского соглашения и прилагать усилия для достижения климатической нейтральности, продолжать диалог и сотрудничество на высоком уровне для решения серьезных проблем и растущих угроз для окружающей среды, вызванных изменением климата и утратой биоразнообразия, поощрять и поддерживать региональное, трансграничное и международное сотрудничество в области интегрированного управления водными ресурсами.

Следующая Конференция высокого уровня ЕС–ЦА состоится в Казахстане в 2026 году.

Справочная информация: Платформа ЕС–Центральная Азия по сотрудничеству в области окружающей среды и водных ресурсов была создана в рамках Конференции высокого уровня ЕС–ЦА в Риме (Италия) в 2009 году. Платформа представляет собой основу для реализации сотрудничества ЕС–ЦА по вопросам водных ресурсов и окружающей среды в соответствии со Стратегией ЕС по Центральной Азии, согласованной со странами ЦА. Платформа охватывает следующие приоритетные области: природоохранное регулирование, экономика замкнутого цикла, устойчивое производство и потребление, изменение климата, управление водными ресурсами и межсекторальные вопросы. Приоритеты Платформы были впервые согласованы на третьей Конференции высокого уровня ЕС–Центральная Азия в Риме в 2009 г. и впоследствии подтверждены на Конференциях высокого уровня в Бишкеке (2013 г.), Милане (2015 г.) и Ташкенте (2019 г.). Рабочая группа ЕС–ЦА по окружающей среде и изменению климата (РГОСИК) под председательством Министерства окружающей среды и энергетической безопасности Италии помогает определить приоритетные действия в области регионального сотрудничества и поддерживает Платформу путем укрепления политического диалога и сотрудничества на региональном уровне и между ЕС и ЦА.

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к Елене Серебренниковой, старшему эксперту по коммуникациям, WECOOP, электронная почта: media@wecoop.eu , WhatsApp +77019814020, Нургуль Смагуловой-Дулич, эксперт по цифровым коммуникациям, WECOOP, электронная почта: nurgul.smagulova@wecoop.eu WhatsApp: +77012066760, или Представительство ЕС в Казахстане: delegation-kazakhstan-pic@eeas.europa.eu. ///WECOOP