Министерская встреча «Европейский Союз – Центральная Азия» в Самарканде

17 ноября 2022 года в Самарканде состоялась Министерская встреча в формате «Европейский Союз – Центральная Азия».

Министры стран Центральной Азии и Европейского Союза обсудили текущее состояние отношений и перспективы укрепления сотрудничества между двумя регионами в политической, торгово-экономической и водно-энергетической сферах, а также вопросы безопасности, борьбы с терроризмом и экстремизмом, изменения климата и обменялись мнениями по международным и региональным темам.

Открывая мероприятие, Министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов отметил, что решение об организации нынешнего форума в Самарканде свидетельствует о возрастающей геополитической значимости Центральной Азии и, в частности, города Самарканда как нового «хаба» межрегиональных взаимосвязей.

Подчеркивалось, что Узбекистан заинтересован в расширении и углублении взаимовыгодных отношений с Евросоюзом, и полностью поддерживает Стратегию ЕС по Центральной Азии от 2019г. В данном контексте отмечена важность принятия совместной «Дорожной карты» для ускорения реализации Стратегии.

Высказана убежденность, что Самаркандская министерская встреча позволит выработать новую повестку дня межрегиональной кооперации и определить конкретные направления плодотворного сотрудничества на долгосрочную перспективу. ///nCa, 18 ноября 2022 г.