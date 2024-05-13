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В Туркменистане создадут группу молодых коневодов

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В Туркменистане создадут группу молодых коневодов, куда войдут дети, интересующиеся коневодством и верховой ездой. Такое предложение выдвинул Председатель Халк Маслахаты Туркменистана, Национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов во время посещения в воскресенье Международной академии коневодства имени Аба Аннаева в городе Аркадаг.

Аркадаг Бердымухамедов подчеркнул целесообразность поддержки этой группы со стороны Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова.

В связи с этим Аркадаг адресовал ряд поручений вице-президенту Международной ассоциации ахалтекинского коневодства Б.Реджепову по поддержке детей, увлекающихся верховой ездой.

Кроме того, Национальный лидер отметил, что Фонд будет оказывать последовательную поддержку в получении детьми профессий, связанных с коневодством.

На крытом манеже Академии Национальный лидер туркменского народа встретился с детьми, интересующимися традициями национального коневодства, побеседовал с ними об уникальных особенностях ахалтекинцев.

Аркадаг во время конной прогулки детей по манежу рассказал об особенностях конного спорта, его истории и нынешнем развитии, а также поинтересовался увлечениями ребят.

Бердымухамедов подарил детям, увлекающимся верховой ездой, подарки и сфотографировался с ними на память. ///nCa, 13 мая 2024 г.

 

 

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