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В Баку состоялась первая трехсторонняя рабочая группа между Азербайджаном, Казахстаном и Туркменистаном по улучшению связанности на Каспийском море

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10 мая 2024 года в Баку в Штаб-квартире Постоянного Секретариата Межправительственной Комиссии ТРАСЕКА (ПС МПК ТРАСЕКА) в гибридном формате состоялось первое заседание трехсторонней рабочей группы по оптимизации связанности на Каспийском море, сообщает пресс-служба ТРАСЕКА.

В ходе Заседания, представители стран-участниц (Азербайджан, Казахстан и Туркменистан) детально обсудили пункты Плана действий, включающего многосторонние меры, требующие совместной координации и локальные меры, а также высказались по ряду инициатив, направленных на улучшение деятельности судоходных компаний и портов, а также условий для международных автомобильных перевозок.

Целью данной рабочей группы является разработка и внедрение мер, направленных на:

  • сокращение времени пребывания судов в портах и времени нахождения паромов у причалов,
  • исключение случаев ожидания парома грузовыми автотранспортными средствами
  • уменьшение времени грузовых операций (погрузка/выгрузка) в портах для паромов.

В рамках Плана действий между Азербайджаном, Казахстаном и Туркменистаном предусмотрен ряд конкретных шагов, включающих:

  • сокращение времени грузовых операций в портах
  • упрощение процедур оплаты
  • интеграцию информационных систем портов и судоходных компаний
  • гармонизацию правил для безопасной перевозки опасных грузов.

Эти меры направлены на оптимизацию временных и ресурсных затрат, повышение эффективности транспортной инфраструктуры и создание благоприятных условий для развития международной торговли на Каспийском море. Стратегическая значимость такого сотрудничества заключается в укреплении экономических и транспортных связей между участвующими странами, что способствует дальнейшему развитию региональной интеграции и сотрудничества.

Трехсторонняя рабочая группа на постоянной основе продолжит свою работу над реализацией мероприятий, согласованных на заседании, и регулярно обмениваться информацией о прогрессе в достижении поставленных целей.

ТРАСЕКА является международно-признанной программой, объединяющей транспортную систему 14 стран, подписавших «Основное многостороннее соглашение о международном транспорте по развитию коридора Европа-Кавказ-Азия» и стремятся к развитию экономических отношений, торговли и транспортного сообщения в регионах Европы, Черного Моря, Кавказа, Каспийского моря и Азии.

Согласно данному соглашению, грузоперевозки по коридору Европа-Кавказ-Азия осуществляются различными видами транспорта, такими как автомобильный, железнодорожный, воздушный и водный. Особое внимание уделяется водному транспорту, который играет ключевую роль в развитии всего коридора. Поддержка и стимулирование перевозок по водным маршрутам являются одними из приоритетных задач программы ТРАСЕКА.

Туркменистан присоединился к Основному Многостороннему Соглашению о международном транспорте по развитию коридора Европа-Кавказ-Азия в ноябре 2023 г. ///nCa, 11 мая 2024 г.

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