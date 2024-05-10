Пресс-брифинг: МИД и Минкультуры Туркменистана представили программу мероприятий по случаю 300-летия Махтумкули Фраги

10 мая 2024 года в Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялся пресс-брифинг, посвящённый предстоящим мероприятиям по случаю знаменательной даты – 300-летия великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, в частности, организации и проведению Международной конференции министров культуры, церемонии открытия в южной части Ашхабада культурно-паркового комплекса Махтумкули Фраги и др.
Модераторами мероприятия выступили заместитель министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимова и заместитель министра культуры Туркменистана Нурсахет Ширимов.
Во встрече приняли участие руководители и представители дипломатических миссий иностранных государств и представительств международных организаций, аккредитованных в Туркменистане, зарубежных и отечественных средств массовой информации.
2024 год был объявлен годом «Кладезь разума Махтумкули Фраги», и в связи с этим был утвержден план масштабных торжеств, проводимых в Туркменистане и за рубежом.
В частности, 17-18 мая 2024 года в Ашхабаде состоится Международная конференция с участием министров культуры, посвященная 300-летию Махтумкули Фраги.
К участию в форуме приглашены министры культуры, представители научной интеллигенции, руководители крупных международных организаций. В настоящее время более 17 стран изъявили желание участвовать в данной конференции, и еще ожидаются, что будут приглашены делегации из 20 стран, сообщил заместитель министра культуры Туркменистана, выступая на брифинге.
Официальное открытие конференции состоится 17 мая. В пленарной части конференции будет зачитано поздравительное послание от имени Президента Туркменистана, выступят министры культуры.
17 мая вечером в южной части Ашхабада запланировано открытие культурно-паркового комплекса «Дружба Народов», где установлен монумент Махтумкули Фраги, а также монументы зарубежных поэтов-классиков, писателей, философов и мыслителей.
18 мая утром участники конференции примут участие в церемонии возложения цветов к Монументу Конституции по случаю Дня Конституции и Государственного Флага Туркменистана.
Затем продолжится работа конференции в четырех параллельных сессиях:
- Жизнь и творчество Махтумкули Фраги (место проведения: Государственная Библиотека)
- Философское наследие Махтумкули Фраги в современном мире (место проведения: Государственный музей)
- Махтумкули Фраги и мировая культура (место проведения: Туркменские государственный институт культуры)
- Популяризация творчества Махтумкули Фраги в мировом сообществе (место проведения: Государственная художественная Академия)
По итогам конференции ожидается принятие декларации.
Для делегаций подготовлена насыщенная культурная программа – концерт в столичном дворце мукамов, шоу ахалтекинских коней в исполнении конноспортивной группы «Галкыныш», экскурсии по достопримечательностям Ашхабада и поездка в город Аркадаг.
В ходе брифинга было констатировано, что включение 24 мая 2023 года коллекции рукописей Махтумкули Фраги в Международный реестр «Память мира» ЮНЕСКО свидетельствует о международном признании поэтико-философского наследия Махтумкули Фраги как бесценной составляющей культурного сокровища всего человечества.
Также было отмечено что 300-летний юбилей Махтумкули Фраги внесён в Список знаменательных дат для совместного празднования с ЮНЕСКО в 2024–2025 годах, кроме того Международной организацией тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) 2024 год был провозглашён годом Махтумкули Фраги, что подчёркивает огромное значение поэзии и мысли поэта в стране и за её пределами. ///МИД Туркменистана/nCa, 10 мая 2024 г.