Узбекистан импортирует из Туркменистана 4 млрд. квт-ч электроэнергии

Узбекистан закупит 4 млрд.квт-ч электроэнергии из Туркменистана. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Узбекистана Шерзод Асадов.

Асадов отметил, что во время визита Президента Узбекистана в Туркменистан страны договорились сотрудничать в сфере энергетике. Стороны подписали меморандум о сотрудничестве в области электроэнергетики.

Документ предусматривает помимо поставок, подготовку кадров в сфере энергетики, эффективное использование совместных объектов.

Туркменистан реализует электроэнергию Узбекистану в соответствии с договором от 2019 года между компаниями «Туркменэнерго» и «Национальные электрические сети Узбекистана».

Несмотря на то, что Узбекистан и сам производит электроэнергию, большинство действующих электростанций в стране требуют модернизации, что повышает себестоимость генерации.

Кроме того, за счет импорта Узбекистану легче преодолеть энергодефицит, который оценивается в 6-7 миллиардов кВт в год.

Частично спрос своей растущей экономики Узбекистан покрывает за счет импортируемой электроэнергии.

Тарифы на туркменскую электроэнергию и объемы текущих поставок не раскрываются. Но в октябре 2021 года стороны подписали допсоглашение на поставки сроком на один год – то есть до конца 2022 года – с сохранением тарифов от 2019 года. Это указывает на коммерческую выгодность импорта туркменского электричества для узбекской стороны.

Наряду с этим, Узбекистан выступает транзитером туркменской электроэнергии, экспортируемой в Кыргызстан.///nCa, 26 октября 2022 г.