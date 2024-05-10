NowaEco: вклад в достижение ЦУР в Туркменистане

29 апреля 2024 года Постоянный координатор ООН в Туркменистане Дмитрий Шлапаченко и члены страновой команды ООН, партнеры по развитию и посольства в Туркменистане посетили современную бумажную фабрику NowaEco в Яшлыке, Ахалский велаят, сообщает Представительство ООН в Туркменистане.

NowaEco использует в производстве сельскохозяйственные и текстильные отходы. Благодаря внедрению экологически чистой технологии обработки и переработки сельскохозяйственных и текстильных отходов теперь из 290 тыс. тонн отходов стало возможным производить 230 тыс. тонн продукции с добавленной стоимостью: гофрокартона, бумажных пакетов и картона, блокнотов, офисной бумаги формата А4.

Руководство NowaEco поделилось своим видением бизнеса выходящим за рамки прибыли и денежных доходов.

Проект создал более 500 рабочих мест для жителей Ахалского велаята, существенно сократил выбросы углекислого газа в двух основных секторах экономики Туркменистана – сельском хозяйстве и текстильной промышленности, внедрил принципы циркулярной экономики на уровне предприятия и на местном уровне, а также способствовал реализация ЦУР 1, 8, 9, 12, 13 и 15.

Nowa Есo — крупнейший производитель тарного картона гофроупаковки и бумаги в Туркменистане. Доля компании на рынке Туркменистана составляет около 50 процентов, что делает ее бесспорным лидером бумажной и упаковочной промышленности страны.

Дополнительную информацию можно найти на веб-странице компании: NowaEco – Making Sustainable Future Reality

https://nowaeco.net/

Ознакомительный визит, организованный Офисом Постоянного координатора ООН в Туркменистане, стал результатом инициативы ООН по развитию партнерства с частным сектором, начатой еще в 2023 году, когда ООН в Туркменистане и Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ) подписали Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и ее Целей в области устойчивого развития.

В феврале 2024 года была запущена Платформа партнерства ООН и частного сектора – оперативный механизм реализации Меморандума.

ООН и Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана намерены продолжать распространять знания об устойчивой деловой практике на всей территории Туркменистана, а также продвигать в регионах передовой опыт туркменского частного бизнеса, способствующий устойчивому развитию и реализации ЦУР в стране. ///nCa, 10 мая 2024 г.