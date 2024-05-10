В Туркменистане прошло мероприятие, посвященное 101-й годовщине со дня рождения Общенационального Лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева

В посольстве Азербайджанской Республики в Туркменистане состоялось мероприятие по случаю 101-й годовщины со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Посол Азербайджана в Туркменистане Гисмет Гезалов, и гости возложили букеты цветов к бюсту общенационального лидера Гейдара Алиева в здании посольства.

Мероприятие открыл посол Гезалов, который выступил с речью о жизни, и деятельности общенационального лидера.

Посол подробно проинформировал гостей о незаменимой роли Гейдара Алиева, в формировании современной государственности Азербайджана, его признании на международной арене и восстановлении экономики.

На мероприятии также принял участие посол Турецкой Республики в Туркменистане Ахмет Демирок. Турецкий предприниматель Сефа Гомдениз, поделился своими воспоминаниями о великом лидере, выразив признательность и восхищение гениальной личностью Гейдара Алиева, который посвятил свою жизнь самоотверженному служению во благо своего народа.

Также на мероприятии присутствовали жители Туркменистана азербайджанского происхождения, представители общественных организаций и СМИ. ///nCa, 10 мая 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Азербайджана в Туркменистане)

Несколько фотографий с мероприятия: