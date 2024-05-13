Представители туркменских вузов ознакомились с европейским опытом в области циркулярной экономики

В Германии, Испании и Италии недавно прошли встречи с делегациями из четырёх стран Центральной Азии – Туркменистана, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. Они состоялись в рамках проекта «CirculEC» (Разработка инновационных учебных программ и модулей по циркулярной экономике и устойчивому развитию) Программы Европейского Союза Эразмус+, пишет газета «Нейтральный Туркменистан».

В состав делегации из Туркменистана вошли представители Туркменского государственного института экономики и управления, Туркменского государственного института финансов и Академии наук Туркменистана.

В частности, программа двухдневного мероприятия, состоявшегося в Германии, включала в себя презентацию деятельности немецкого вуза-партнёра «Fachhochschule des Mittelstandes» и семинар по вопросам внедрения учебного курса «Циркулярная экономика» в высших школах Центральноазиатского региона. Участники поездки также получили информацию о текущих исследовательских проектах в этой области, были задействованы в разработке методик в формате дизайн-мышления с целью интеграции полученных знаний в собственные проекты.

Следующей была поездка делегации в Испанию, где её участники обсудили вопросы, связанные с показательным обучением в области циркулярной экономики на примере Университета Сантьяго де Компостела, располагающего богатым опытом международного межвузовского взаимодействия, а также в направлении культурных и научных обменов.

Местом встречи делегации в Италии стал Университет Федерико II, где были обсуждены аналогичные задачи.

Участники семинаров получили возможность изучить программы обучения по экономике замкнутого цикла с целью совершенствования учебного процесса в области устойчивого развития. Все три поездки завершились совместной сессией и последующими дебатами, в ходе которых были определены соответствующие потребности центральноазиатских высших учебных заведений.

Как подчеркнула профессор Кармела Гарджуло, научный руководитель проекта итальянского университета, «Сотрудничество по инициативе CirculEC с университетами Европы представляет собой исключительную возможность получить не только новые знания и компетенции в формате ноу-хау, но также видение и способы подхода к актуальным научным исследованиям. Данный проект позволит нам не только обменяться знаниями и навыками в таких стратегических секторах, как устойчивое развитие, экологическое взаимодействие и возобновляемая экономика, но и укрепить связи с Центральноазиатским регионом».

Проект «CirculEC», рассчитанный на три года (2023-2026), нацелен на разработку современных учебных планов по циркулярной экономике и внедрение их в программы вузов Центральной Азии. Кроме того, группа в составе почти тридцати специалистов будет профессионально подготовлена в области экологического менеджмента, устойчивой конкурентоспособности и экологического предпринимательства.

Циркулярная экономика или экономика замкнутого цикла — это система производства и потребления, при которой сырьевые материалы перерабатываются и используются повторно, то есть это безотходная экономика, которая позволяет экономить ресурсы и беречь экологию. ///nCa, 13 мая 2024 г.