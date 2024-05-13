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Иран надеется на будущее членство Туркменистана в Форуме стран-экспортеров газа

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Вопросы сотрудничества в топливно-энергетическом секторе между Туркменистаном и Ираном были обсуждены в субботу (11 мая) в Тегеране на встрече заместителя председателя Государственного концерна “Туркменгаз” Мурада Арчаева с управляющим директором Национальной иранской газовой компании (NIGC) Маджидом Чегени.

Встреча была организована на полях 28-й Иранской международной выставки нефти, газа, нефтепереработки и нефтехимии (Iran Oil Show 2024).

На переговорах Арчаев отметил, что Иран занимает важное место в мировой газовой отрасли. Подчеркнув важность двустороннего сотрудничества с Ираном в газовой отрасли, он заявил, что экспорт инженерно-технических услуг и газовый своп являются двумя важными темами сотрудничества в этой области, сообщает агентство Shana.

По словам Арчаева, Туркменистан готов развивать и укреплять связи с иранской стороной по обмену энергоносителями. Он также отметил возможности для реализации иранскими компаниями проектов в области инженерно-технических услуг.

На встрече Чегени упомянул о долгой и конструктивной истории сотрудничества между Ираном и Туркменистаном в газовой отрасли и сказал, что развитие и укрепление связей между двумя сторонами принесет пользу обеим странам.

Ссылаясь на значительный потенциал NIGC в различных секторах газовой промышленности, он добавил, что его компания полностью готова развивать сотрудничество в различных областях, включая газовые своп-поставки и экспорт технических и инжиниринговых услуг.

В связи с предстоящим проведением в этом году в Иране министерской встречи Форума стран- экспортеров газа (ФСЭГ), Чегени выразил надежду на то, Туркменистан, «как важная страна в газовой отрасли, вскоре станет членом форума». «Мы будем играть вспомогательную роль и в этой области», – добавил он.

Помимо 1500 иранских фирм, в общей сложности 250 компаний из 12 стран приняли участие в выставке Iran Oil Show 2024, девиз которой – “Нефтяная промышленность, прорыв в производстве и оптимизация технологий”. ///nCa, 13 мая 2024 г.

 

 

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