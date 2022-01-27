Туркменистан выделит средства на разведку и разработку углеводородных ресурсов

В среду, 26 января, Президент Бердымухамедов провел совещание с руководством нефтегазового сектора. На встрече также присутствовал премьер-министр Сердар Бердымухамедов, который, помимо своего основного портфеля финансов и экономики, также курирует финансовые вопросы нефтегазового сектора.

Председатель Государственной корпорации «Туркменгеология» М.Розыев доложил о результатах проводимой специалистами возглавляемого ведомства геологоразведочных работ по увеличению объёмов добычи природного газа за счёт разведки и освоения новых месторождений. Как отмечалось, предусматривается проведение соответствующих сейсмологических исследований на площадях «Demirgazyk-Derwüş», «Günorta-Mary», газовом месторождении «Малай». Также согласно планам бурения глубоких скважин и в целях поиска и разведки для увеличения числа пластов газа и конденсата намечено приступить к разведочному бурению скважин для уточнения запасов газа на этих площадях.

Государственный министр – председатель Государственного концерна «Туркменгаз» Б.Аманов доложил о проводимой работе на ряде газовых месторождений в различных регионах страны по бурению эксплуатационно-оценочных скважин, вводу в строй месторождений, а также по повышению получаемых объёмов добычи газа за счёт полного задействования мощностей эксплуатационных скважин.

Президент заявил, что основное внимание должно быть сосредоточено не только на удовлетворении потребностей внутреннего рынка, но и на выполнении обязательств по контрактам с иностранными партнерами.

В ходе совещания было принято решение выделить средства на развитие деятельности нефтегазового сектора.

Согласно документам, подписанным президентом:

Государственному концерну “Туркменгаз” будет выделено 159 530 900 манатов. Центральному банку Туркменистана поручено выделить средства Акционерному коммерческому банку Türkmenbaşy для кредитования концерна «Туркменгаз» с целью увеличения объемов добычи природного газа за счет разведки и разработки нефтяных и газовых месторождений.

Государственная корпорация “Туркменгеология” получит 75 миллионов манатов. Центральному банку Туркменистана предписано выделить кредитные средства Акционерно-коммерческому банку «Türkmenbaşy» для кредитования Государственной корпорации «Türkmengeologiýa» в целях финансирования работ, предусмотренных по наращиванию объёмов добычи природного газа за счёт разведки и освоения нефтегазовых месторождений. /// nCa, 27 января 2022 года