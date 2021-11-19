Обращение по цифровой системе Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова к участникам Международного Форума по Северному Экономическому сотрудничеству

Президент Бердымухамедов принял участие 18 ноября 2021 года по видео-связи в Международном Форуме по Северному Экономическому сотрудничеству. Ниже приводится текст выступления туркменского лидера:

Ваше Превосходительство, уважаемый Президент Республики Корея господин Мун Чжэ Ин!

Уважаемые участники Форума!

Прежде всего, хочу поблагодарить за предоставленную возможность обратиться к организаторам Международного Форума по Северному Экономическому сотрудничеству с приветственным словом, а также пожелать всем участникам успешной работы!

Туркменистан рассматривает нынешний Форум как важную международную платформу для обсуждения и развития стратегических векторов экономического сотрудничества в Евразии, а также как успешное продолжение взаимовыгодного экономического партнёрства с Республикой Корея в двустороннем и многостороннем формате.

Будучи активным участником процессов развития на Евразийском пространстве, наша страна поддерживает конструктивные взгляды и начинания, направленные на консолидацию международных усилий в достижении Целей устойчивого развития.

В этой связи мы во многом видим схожесть подходов к разработке и реализации программ и стратегий устойчивого развития на Евразийском континенте.

Данное обстоятельство обусловлено содержательной составляющей инициатив, вытекающих из «Новой Северной политики» Республики Корея и стратегического курса Туркменистана «Возрождение Великого Шёлкового пути».

Эти две Программы включают комплекс мер, затрагивающих развитие инфраструктуры, «зелёной» экономики, энергетическую, транспортную и экологическую безопасность, цифровизацию экономики и ряд других направлений.

Сегодня реальное положение дел требует совместного подхода в борьбе с пандемией и минимизацию негативных социально-экономических и гуманитарных последствий, вызванных расширением её масштабов.

Следует отметить, что, столкнувшись с глобальной угрозой, мировое сообщество, к сожалению, не смогло своевременно эффективно противодействовать ей.

Убеждены, что единственный способ успешно преодолеть этот кризис – объединение интеллектуальных, материальных, финансовых и иных ресурсов всех государств мира.

Мы осознаём необходимость полной деполитизации проблемы коронавируса и ликвидации практики её использования в межгосударственных отношениях в качестве инструмента воздействия.

На 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций Туркменистан конкретизировал выдвинутые ранее инициативы, нацеленные на активизацию международного взаимодействия в этом направлении. В частности, мы предлагаем под эгидой Всемирной организации здравоохранения приступить к комплексному изучению этиологии коронавируса, а также вести целевую работу в области терапии и профилактики заболеваний, вызванных коронавирусной инфекцией.

Продвигая эти и другие международные инициативы, мы уделяем большое внимание реализации соответствующих проектов в региональном и двустороннем формате.

Туркменистан высоко оценивает многолетнее плодотворное сотрудничество с Республикой Корея в таких направлениях, как здравоохранение, «зелёное» развитие, продовольственная безопасность и другие.

Они являются составной частью «Новой Северной политики» Республики Корея.

Мы видим, что в целом имеются огромные перспективы для совместной работы над реализацией проектов в наукоёмких отраслях.

Уважаемые участники Форума!

Подходит к концу 2021 год, объявленный Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых Наций по инициативе Туркменистана Международным годом мира и доверия.

В основе этой инициативы – стремление привлечь внимание международного сообщества к необходимости укрепления культуры мира и уважительного взаимодействия. Она также предусматривает устранение возникшего в настоящее время дефицита доверия в межгосударственных отношениях.

Решение этой общей для всех проблемы позволит посредством исторических и культурно-образовательных связей расширить человеческие взаимоотношения. А это – одно из ключевых составляющих «Новой Северной политики».

В данном аспекте считаю, что гуманитарная сфера – область, требую­щая совместных усилий. Полагаю, Туркменистан и Республика Корея, располагающие большим потенциа­лом в этом направлении, смогут в ближайшем времени приступить к осуществлению новых совместных проектов, что станет весомым вкладом в реализацию «Новой Северной политики».

В завершение ещё раз поздравляю всех участников и желаю успешной работы на полях Форума!

Благодарю за внимание! /// nCa, 19 ноября 2021 г.