Casale получила контракт на PDP для новых производственных мощностей в Туркменистане

Компания Casale объявила о подписании нового контракта с Daewoo Engineering & Construction Co. на разработку технологического пакета проектной документации (PDP) для нового завода по грануляции сульфата аммония (СА) и нового предприятия по производству гранулированного простого суперфосфата (ПСФ) в Туркменистане.

Проект, заказанный государственным концерном Туркменистана «Туркменхимия», будет реализован в Туркменабате. Присуждение контракта по проекту является значительным шагом вперед в расширении международного присутствия Casale в секторе производства удобрений и поддержке устойчивого роста сельского хозяйства в Центральной Азии.

После завершения новый комплекс будет производить:

350 000 тонн в год гранулированного ПСФ , который будет производиться с использованием CULTIVA-SPhos — собственной технологии Casale, обеспечивающей эффективное, высококачественное и надежное производство гранулированного ПСФ.

, который будет производиться с использованием — собственной технологии Casale, обеспечивающей эффективное, высококачественное и надежное производство гранулированного ПСФ. 100 000 тонн в год СА, который будет производиться с использованием CULTIVA-PIPEX — гибкой и проверенной технологической системы Casale, также используемой для производства индивидуальных NPK-удобрений.

Эти два вида удобрений являются взаимодополняющими в агрономическом использовании. ПСФ ценится за содержание фосфора и свойства по улучшению состояния почвы, особенно в почвах с низким содержанием кальция или кислых почвах. СА, напротив, богат азотом и серой и широко используется для повышения содержания белка в урожае и поддержания здоровья растений, особенно в щелочных почвах.

Casale — это частная группа, насчитывающая более 400 специалистов, со штаб-квартирой в Швейцарии и глобальными операциями. Компания является мировым партнером в химической промышленности, предлагая комплексные технологии, инжиниринг и строительные решения на протяжении более века. ///Casale/World Fertilizer, 30 июня 2025 г.