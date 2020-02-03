Министр иностранных дел Туркменистана принял участие в министерской встрече в формате «С5+1» в Ташкенте

3-го февраля 2020 года Министр иностранных дел Туркменистана Р.Мередов принял участие в министерской встрече в формате «С5+1» в Ташкенте.

В заседании приняли участие Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки и министры иностранных дел Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан.

В ходе встречи был рассмотрен широкий спектр вопросов в политической, экономической и культурно-образовательной сферах. В частности, стороны обменялись мнениями по вопросам взаимодействия в области управления границами, торговли, энергетики и транспорта.

Особое внимание было уделено афганской проблематике. В этом контексте туркменская делегация проинформировала о продвижении проектов строительства газопровода ТАПИ, линии электропередачи и оптико-волоконной связи по маршрута Туркменистан-Афганистан-Пакистан, железных дорог из Туркменистана в Афганистан.

По итогам переговоров, участники приняли Совместное заявление министерской встречи в формате «С5+1».

В рамках участия делегации Туркменистана в Ташкенте состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана с Госсекретарем США Майклом Помпео, во время которой был обсужден ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, а также региональные темы, представляющие взаимный интерес.