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В Балканском велаяте предприниматель экспериментирует с выращиванием бананов

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Предприниматель Шерип Аширов из Кизыларватского этрапа Балканского велаята в этом году получил первый урожай бананов.

Эксперименты по выращиванию бананов и лимонов в этрапе начались два года назад.

Идея была новая и заманчивая, за дело взялся опытный предприниматель Шерип Аширов, подключив к этому процессу аграриев своей семьи. Сплочённая команда единомышленников начала осваивать некогда пустовавшее место, где было сооружено сразу шесть теплиц.

Две отвели для выращивания бананов, а четыре оставшиеся стали лимонариями.

В теплице установили систему автоматического регулирования температуры воздуха, работы вентиляционной и оросительной систем. За счет органических удобрений было улучшено качество почвы.

В начале года получен первый урожай бананов и лимонов в объеме до тонны витаминной продукции, которая разошлась по торговым точкам Балканского велаята.

Кроме того, в хозяйстве Шерипова имеется свой сад-питомник, где выращиваются саженцы хвойных, лиственных, в том числе плодовых деревьев.

В окрестностях Кизыларвата на площади в два гектара была сооружена ещё одна теплица по возделыванию томатов. С одного гектара участка к настоящему моменту удалось собрать 55 тонн помидоров сорта «Марвеланс».

Кизыларватский этрап – основной сельскохозяйственный район Балканского велаята, где выращивается хлопчатник, пшеница, овощебахчевые культуры. Сеть фермерских хозяйств с пастбищами для выгула мелкого и крупного рогатого скота позволила также создать предприятия по переработке шерсти, овчины, изготовлению кисломолочной продукции.

Бананы выращиваются частными предприниматели и в других велаятах. ХО «Ферхар» располагает теплицей площадью 1 га в Сакарчагинском этрапе Марыйского велаята, ХО «Хемсая» в Какинском этрапе Ахалского велаята имеет теплицу площадью 5 га.

В среднем Туркменистан ежегодно закупает 10 тысяч тонн бананов.///nCa, 7 мая 2024 г. (по материалам газеты «Нейтральный Туркменистан»)

 

 

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