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Правительство Японии начало прием заявок от иностранных студентов на участие в стипендиальных программах

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Правительство Японии начало прием заявок от иностранных студентов на участие в стипендиальных программах MEXT, сообщает Посольство Японии в Туркменистане.

В частности, предлагаются стипендиальные программы по четырем направлениям:

1. Студент-исследователь (уровень аспирантуры)
2. Студент (уровень бакалавриата)
3. Студент технологического колледжа (уровень профессионального училища) – Специальности: (1) Механика, (2) Электричество, электроника, (3) Информационные и коммуникационные сети, (4) Материалы, (5) Архитектура, (6) Строительство, (7) Торговое судно, (8) Другое.
4. Студент специализированного учебного колледжа (уровень специализированного учебного колледжа) (Специальности: (1) Промышленность, (2) Гигиена, (3) Образование и социальное обеспечение, (4) Торговля, (5) Одежда, украшения и домоводство, (6) Культура и образование.)

Граждане Туркменистана должны обратиться в Посольство. Крайний срок подачи заявок — 7 июня 2024 г.

Подробности о программах здесь: https://www.tm.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00412.html
///nCa, 7 мая 2024 г.

 

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