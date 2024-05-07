Правительство Японии начало прием заявок от иностранных студентов на участие в стипендиальных программах MEXT, сообщает Посольство Японии в Туркменистане.

В частности, предлагаются стипендиальные программы по четырем направлениям:

1. Студент-исследователь (уровень аспирантуры)

2. Студент (уровень бакалавриата)

3. Студент технологического колледжа (уровень профессионального училища) – Специальности: (1) Механика, (2) Электричество, электроника, (3) Информационные и коммуникационные сети, (4) Материалы, (5) Архитектура, (6) Строительство, (7) Торговое судно, (8) Другое.

4. Студент специализированного учебного колледжа (уровень специализированного учебного колледжа) (Специальности: (1) Промышленность, (2) Гигиена, (3) Образование и социальное обеспечение, (4) Торговля, (5) Одежда, украшения и домоводство, (6) Культура и образование.)

Граждане Туркменистана должны обратиться в Посольство. Крайний срок подачи заявок — 7 июня 2024 г.

Подробности о программах здесь: https://www.tm.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00412.html

///nCa, 7 мая 2024 г.